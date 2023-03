Budget du Québec : Un Québec engagé pour les mieux nantis!





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) accueille avec déception le budget déposé aujourd'hui par le gouvernement Legault. « Le gouvernement de la CAQ vient, encore une fois, de rater une belle occasion d'améliorer les conditions de vie des personnes et des familles québécoises en situation de pauvreté avec ce budget! », se désole Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération. Le budget 2023-2024 contient peu de mesures pour améliorer le revenu des centaines de milliers de personnes qui vivent avec des revenus qui ne couvrent même pas leurs besoins de base. Au lieu de cela, il a choisi de baisser les impôts, ce qui profitera davantage aux mieux nantis. Rappelons que c'est une personne sur dix qui ne couvre pas ses besoins essentiels de base et les familles monoparentales sont deux fois plus susceptibles de se retrouver dans cette situation.

Pour ce qui est de la question du logement, le nouveau budget ne prévoit que 1 500 logements abordables supplémentaires. Même la bonification de la composante logement du crédit d'impôt pour la solidarité pour les familles monoparentales ne sera pas suffisante. La FAFMRQ joint sa voix à celle du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière de logement social. Avec la crise du logement qui sévit dans toutes les régions du Québec et l'inflation actuelle, comment le gouvernement peut-il continuer d'ignorer ainsi les solutions évidentes maintes et maintes fois proposées?

Alors que le gouvernement a fait le choix d'accorder 57,5 millions de dollars sur quatre ans pour développer le réseau des centres de pédiatrie sociale, le budget ne contient pas de réelles et substantielles nouvelles augmentations pour les organismes communautaires Famille et tous les autres organismes qui accueillent les familles monoparentales et recomposées. Comment continuer à soutenir les familles les plus vulnérables quand, faute de financement, la pénurie de main-d'oeuvre fragilise sévèrement ces organismes?

Le gouvernement peut bien se dire engagé pour les Québécois et les Québécoises, mais il est évident que cet engagement est à géométrie variable. Finalement, la pièce manquante de ce budget, c'est la lutte à la pauvreté!

La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec existe depuis 1974. Sa mission est de défendre les droits et les intérêts des familles monoparentales et recomposées du Québec et de fournir un soutien à ses associations membres par des services de formation et d'information. La FAFMRQ regroupe une quarantaine d'associations membres à travers le Québec.

SOURCE Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 17:52 et diffusé par :