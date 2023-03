Mary Kay Inc. obtient la certification FSC et célèbre la plantation d'1,3 million d'arbres avec la Arbor Day Foundation





Mary Kay Inc., défenseur international de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable, célèbre la Journée internationale des forêts en arborant sa récente certification accordée par le Forest Stewardship Council® (FSC®).

La certification couvre les centres d'impression et d'imagerie numérique de Mary Kay établis au siège mondial de l'entreprise ainsi qu'au centre de distribution régional du nord du Texas. Le label atteste de l'engagement de Mary Kay à soutenir une exploitation forestière responsable, à travers l'utilisation de matériaux recyclés FSC à 100 % ou de sources de papier mixtes FSC pour l'impression commerciale, principalement pour les notices imprimées des produits exportés à l'échelle mondiale.

Le FSC® est une ONG internationale dont la mission est de promouvoir la gestion responsable des forêts à travers le monde. Le FSC défini des normes basées sur des principes de gestion responsable des forêts approuvés par les parties prenantes sur le plan environnemental, social et économique. La certification FSC garantit un approvisionnement durable privilégiant les forêts et les personnes et garantit l'utilisation de produits issus de forêts gérées de manière responsable.

"Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés en matière de développement durable", a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l'exploitation de Mary Kay. "Ce certificat FSC est le fruit de longs mois de travail acharné, de préparation, du déploiement de nouveaux protocoles et d'un effort de formation. L'obtention de ce certificat témoigne de l'engagement de Mary Kay en matière d'environnement et d'excellence commerciale."

La célèbre société de produits de beauté et d'entrepreneuriat mondial fêtera bientôt son 60e anniversaire, en 2023, et poursuivra son engagement de longue date visant à améliorer la qualité de vie dans le monde entier dans le respect de l'environnement.

Cette année, Mary Kay fêtera également son partenariat de 15 ans avec l'Arbor Day Foundation. En voici l'historique, depuis a création en 2008 :

En 2008, les conseillères en beauté indépendantes de Mary Kay se sont lancées dans un projet de recyclage consistant à planter un arbre dans une forêt en danger pour chaque emballage recyclé. Cette initiative nationale de recyclage lancée par les conseillères de beauté indépendantes et leurs clients, mais également par les employés de l'entreprise, a permis à Mary Kay de dépasser l'objectif de collecte fixé à 200 000 emballages usagés.

Entre 2009 et 2012, le partenariat de Mary Kay avec l'Arbor Day Foundation a soutenu un programme de découverte de la nature au sein de foyers d'accueil pour victimes de violences conjugales, offrant ainsi aux résidents un lieu sûr pour se connecter à la nature.

À partir de 2013, Mary Kay a étendu son soutien à des projets de reforestation à grande échelle dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Irlande, au Pérou et à Madagascar.

En 2018, alors que Mary Kay inaugurait son nouveau site de fabrication et de recherche et développement Richard R. Rogers à Lewisville, au Texas, la société célébrait la plantation symbolique d'un million d'arbres sur le site.

Mary Kay et la Fondation Arbor Day ont à ce jour planté 1,3 million d'arbres dans le cadre de leur partenariat et poursuivent leurs efforts en vue d'un impact futur.

"En soutenant un ensemble varié de projets pour planter les bons arbres aux bons endroits, Mary Kay s'est engagée durablement dans un partenariat exceptionnel", a déclaré Katie Loos, présidente de l'Arbor Day Foundation. "Notre collaboration s'est renforcée au fil des ans pour avoir un impact global sur les forêts qui en ont le plus besoin. Mary Kay a compris les enjeux et les exigences d'une bonne gestion des écosystèmes et des communautés les plus vulnérables, et nous nous réjouissons des perspectives d'avenir de ce partenariat pour le monde entier."

Pour en savoir plus sur la vision de Mary Kay qui vise à enrichir la vie d'aujourd'hui pour un avenir durable, rendez-vous sur https://marykayglobal.com/sustainability/.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

À propos de l'Arbor Day Foundation

Fondée en 1972, l'Arbor Day Foundation est devenue la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la plantation d'arbres, avec plus d'un million de membres, de sympathisants et de précieux partenaires. Au cours des 50 dernières années, près de 500 millions d'arbres de l'Arbor Day Foundation ont été plantés dans des quartiers, des communautés, des villes et des forêts du monde entier. Notre vision est de mener vers un monde où les arbres sont utilisés pour résoudre des problèmes essentiels à la survie.

En tant que l'une des plus grandes fondations de conservation en activité dans le monde, l'Arbor Day Foundation, à travers ses membres, ses partenaires et ses programmes, éduque et incite les parties prenantes et les communautés du monde entier à s'impliquer dans sa mission de plantation, de culture et de célébration des arbres. Rendez-vous sur arborday.org pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 17:10 et diffusé par :