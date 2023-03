BUDGET 2023-2024 - Communiqué no 3 de 6 - 2,3 G$ pour investir dans le potentiel des jeunes





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'éducation est la grande priorité du gouvernement. Le budget 2023-2024 prévoit des investissements additionnels de plus de 2,3 milliards de dollars d'ici cinq ans pour aider les jeunes à réussir, faire bouger les Québécois et favoriser l'accès, la diplomation et la persévérance aux études supérieures.

1,5 G$ pour aider les jeunes à réussir

Parce que le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre les plus hauts standards internationaux en matière d'éducation, il intensifiera ses efforts pour soutenir la réussite et l'autonomie des jeunes. À cet égard, de nouvelles initiatives totalisant près de 1,5 milliard de dollars d'ici cinq ans permettront :

d'accroître la persévérance et la réussite scolaires;

d'améliorer la performance du réseau scolaire;

de rendre la formation professionnelle plus attrayante et de contrer la pénurie de main-d'oeuvre;

d'accélérer l'entretien du parc immobilier scolaire.

Des investissements de 449 millions de dollars sont prévus pour rehausser le niveau de littératie et de numératie des jeunes, qui a connu un déclin en raison de la pandémie. Des efforts supplémentaires seront également déployés pour accompagner les élèves ayant des besoins particuliers, soutenir le bien-être des élèves et favoriser l'accès aux projets pédagogiques particuliers. Avec ces investissements, le gouvernement vise aussi à valoriser la culture et la citoyenneté québécoise.

Afin d'améliorer la performance du réseau scolaire, le gouvernement investira plus de 240 millions de dollars pour soutenir l'accès aux données et la transformation numérique et pour accroître l'efficacité du réseau et du ministère de l'Éducation.

Par ailleurs, des investissements totalisant 200 millions de dollars sur cinq ans permettront de moderniser la formation professionnelle pour la rendre plus attrayante et pour favoriser la réussite. Différentes initiatives totalisant près de 68 millions de dollars sont aussi prévues pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre en éducation, notamment en attirant et en maintenant en emploi le personnel expérimenté du réseau.

De plus, afin d'accélérer l'entretien du parc immobilier scolaire, un soutien financier additionnel de 208 millions de dollars sur cinq ans sera offert aux centres de services scolaires et commissions scolaires pour que des travaux d'entretien soient effectués, dans le but de prévenir la détérioration des établissements.

88 M$ pour faire bouger les Québécois

Des initiatives totalisant plus de 88 millions de dollars sont aussi prévues pour faire bouger les Québécois par la pratique du sport, du loisir ou de l'activité physique. Elles visent à améliorer l'accessibilité de ceux-ci et à renforcer l'intégrité dans le sport. Le gouvernement poursuit également le développement du Sentier national au Québec.

717 M$ pour favoriser l'accès, la persévérance et la diplomation aux études supérieures

Le gouvernement annonce également des investissements additionnels de plus de 717 millions de dollars d'ici cinq ans pour :

soutenir financièrement les étudiants;

améliorer la diplomation en enseignement supérieur;

valoriser la culture de l'innovation en enseignement supérieur et soutenir l'adoption d'avancées technologiques.

La bonification temporaire des frais de subsistance du Programme de prêts et bourses devait prendre fin cette année. Dans le contexte d'augmentation du coût de la vie, le gouvernement prend la décision de rendre cette mesure permanente. Cette reconduction représente un soutien financier additionnel de près de 351 millions de dollars sur cinq ans au bénéfice d'environ 80 000 étudiants.

Des initiatives totalisant plus de 275 millions de dollars d'ici cinq ans permettront également de poursuivre les efforts pour accroître le taux de diplomation des étudiants en facilitant les parcours scolaires par la reconnaissance des apprentissages antérieurs, en favorisant la régionalisation de l'enseignement supérieur, en attirant plus d'étudiants internationaux et en dotant les établissements d'enseignement d'espaces supplémentaires.

De plus, des investissements de 91 millions de dollars sont prévus d'ici cinq ans pour valoriser la culture de l'innovation et de la recherche et pour soutenir la transition des ressources informationnelles vers l'infonuagique.

Citation :

« Des services d'éducation de qualité contribuent à l'enrichissement collectif du Québec. L'objectif de notre gouvernement est d'offrir à nos jeunes un parcours éducatif à la hauteur de leur potentiel. Nous investissons afin qu'ils aient tous les outils nécessaires pour accomplir leurs ambitions. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

