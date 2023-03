La Banque Scotia met en place les assises permettant les paiements riches en données partout dans le monde où elle exerce ses activités





La mise à niveau liée à la norme ISO 20022 étant terminée, les paiements peuvent comporter davantage de contexte et d'information, ce qui servira de rampe de lancement aux prochaines innovations touchant les paiements mondiaux

TORONTO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Avec la norme ISO 20022, la Banque Scotia a franchi un jalon important de la transformation des paiements, ce qui ouvre la voie à de nouveaux services qui simplifieront l'expérience de nos clients partout dans le monde.

La mise à niveau requise pour la migration du système SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) permet à la Banque Scotia de traiter les télévirements ISO 20022 pour ses clients dans ses 26 marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Antilles, d'Europe et d'Asie-Pacifique. SWIFT a dirigé la migration mondiale vers la norme ISO 20022 pour les télévirements, ce qui élimine les frontières et enrichit les paiements de données.

« Voilà une autre série d'investissements dans notre plateforme de paiements dont le but est d'améliorer l'expérience des clients, explique Matthew Parker-Jones, premier vice-président, Produits et Exploitation, Paiements mondiaux pour entreprises, Banque Scotia. Au fur et à mesure que les données plus riches sur les paiements deviendront accessibles, notre plateforme permettra aux clients de prendre de meilleures décisions d'affaires, d'automatiser leurs processus et d'avoir un meilleur contrôle sur leur fonds de roulement. Être prêt pour la norme ISO 20022 ouvre la porte à des possibilités infinies. La Banque Scotia est déterminée à être à l'avant-scène de cette modernisation des paiements et du commerce. »

La transition vers la norme ISO 20022 apportera son lot d'avantages. En raison de sa riche structure, la norme ISO 20022 facilite une plus grande transparence et une meilleure efficacité opérationnelle qui peuvent facilement être intégrées dans les systèmes administratifs déjà en place et dans les écosystèmes de paiement en constante évolution. La Banque Scotia offre actuellement le service Virement Interac pour les entreprises, qui permet aux clients d'envoyer et de recevoir facilement et rapidement des paiements pour leur entreprise et qui est déjà conçu en fonction de la norme de paiement ISO 20022.

« La norme ISO 20022 harmonisera les paiements au pays et partout dans le monde, poursuit M. Parker-Jones. Plus l'adoption de la norme ISO 20022 se répandra, plus les données riches des paiements fourniront de l'information détaillée qui facilitera les opérations de rapprochement effectuées par les clients. La Banque Scotia continuera d'investir pour libérer tout le potentiel des données afin d'offrir une valeur ajoutée qui répond aux besoins des clients faisant des opérations bancaires partout dans le monde. »

L'adoption de la norme ISO 20022 dans le milieu financier mondial constitue un pas de géant dans la modernisation des paiements, qui a été possible par la grande collaboration de l'industrie avec Paiements Canada, SWIFT, la Banque centrale européenne et d'autres partenaires du secteur des paiements mondiaux.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 14:30 et diffusé par :