Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Terry Duguid sera à la tête de la délégation canadienne lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023





GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à la tête de la délégation canadienne lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, qui aura lieu du 22 au 24 mars prochains, à New York (New York).

Lors de la séance plénière, le secrétaire parlementaire prononcera la déclaration nationale du Canada. Il participera également à diverses séances en marge de la conférence, dont une sur le leadership des Autochtones dans les activités de conservation en vue d'assurer la santé des écosystèmes aquatiques au Canada et ailleurs dans le monde.

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour en savoir plus sur la participation du secrétaire parlementaire lors de cette conférence ou pour planifier une entrevue.

