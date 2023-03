Viz.ai est la première à recevoir l'autorisation 510(k) de la FDA pour son algorithme d'IA pour l'anévrisme de l'aorte abdominale





Viz.ai, le leader de la détection des maladies et de la coordination intelligente des soins optimisées par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son algorithme destiné à détecter les cas où l'on suspecte un anévrisme de l'aorte abdominale (AAA). Viz AAA est la première solution animée par l'IA et homologuée par la FDA pour la détection et le triage des cas d'AAA suspectée.

« Selon les estimations, 1,1 million d'Américains vivent avec un AAA1. La majorité de ces patients sont asymptomatiques et beaucoup ignorent leur maladie jusqu'à ce qu'une rupture se produise. Il s'agit d'une urgence médicale catastrophique, qui est à l'origine de plus de 10 000 décès chaque année », a déclaré le Dr Philip Batista, directeur de programme associé, résidence de chirurgie vasculaire et endovasculaire, Cooper. « Cet algorithme est un nouvel outil puissant qui permet aux professionnels de la santé d'identifier et de prendre en charge plus facilement les personnes atteintes d'AAA et, surtout, de référer automatiquement celles qui sont exposées à un risque imminent de rupture. »

« J'attends avec impatience la nouvelle plateforme aortique ici chez TriHealth, car sa mise en oeuvre permettra d'améliorer l'identification, le triage et la communication entre les membres de l'équipe, ce qui se traduira par l'administration des meilleurs soins possibles à nos patients aortiques », a déclaré le Dr Patrick Muck, chirurgien vasculaire chez TriHealth. « Nous utilisons le logiciel Viz pour la détection des cas où l'on suspecte une embolie pulmonaire depuis plusieurs mois et nous avons constaté des améliorations dans la prise en charge des patients dans l'ensemble de notre établissement. »

Viz AAA fait appel à l'intelligence artificielle pour rechercher automatiquement la présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale à partir d'une angiographie par tomodensitométrie (CTA) effectuée à partir de n'importe quel scanner d'un réseau hospitalier. Le nouvel algorithme d'intelligence artificielle (IA) et la solution de flux de travail clinique feront partie du module Viztm AORTIC, une solution basée sur l'IA conçue pour accélérer les décisions de traitement pour toutes les pathologies aortiques.

Un anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) est un renflement de l'aorte abdominale, l'artère principale qui transporte le sang du coeur vers le reste du corps. S'il n'est pas détecté ni traité, l'AAA peut entraîner une rupture, qui est souvent fatale. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, l'AAA est à l'origine de plus de 10 000 décès chaque année, rien qu'aux États-Unis. Le logiciel peut être intégré dans les flux de travail hospitaliers existants, ce qui permet aux médecins d'identifier rapidement et facilement les patients susceptibles d'avoir un AAA et de prendre les mesures appropriées pour prévenir une rupture.

« L'AAA est une découverte fortuite et importante et qui nécessite une action, mais qui passe trop souvent inaperçue », a déclaré Jayme Strauss, directeur clinique de Viz.ai. « L'objectif de Viz AAA est de détecter et de suivre automatiquement la maladie de l'aorte abdominale, quel que soit l'endroit où se trouve le patient. Nous pensons que ce produit permettra aux équipes soignantes de prévenir les urgences aortiques catastrophiques, telles que la rupture aortique, en renforçant la surveillance de ces patients. »

Viz.ai travaille avec des hôpitaux et des prestataires de soins de santé de premier plan pour mettre en oeuvre Viz AAA dans leurs flux de travail cliniques. L'entreprise prévoit de continuer à développer son offre dans le domaine de la santé, en se servant de l'IA pour améliorer les résultats des patients et révolutionner la manière dont les soins de santé sont dispensés.

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai est la pionnière de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage automatique pour accélérer le diagnostic et les soins, couvrant plus de 200 millions de personnes dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. Optimisée par l'IA, la plateforme Viz est une solution intelligente de coordination des soins qui permet de diagnostiquer davantage de patients atteints d'une maladie spécifique, d'éclairer les décisions critiques sur le lieu des soins, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l'amélioration des résultats. S'appuyant sur des données cliniques réelles, la plateforme Viz offre une valeur significative aux patients, aux prestataires de santé et aux entreprises pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Pour plus d'informations, visitez viz.ai.

