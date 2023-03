Madeleine Redfern revient aux LNC comme conseillère stratégique sur les relations avec les autochtones





L'ancienne présidente des collectivités rurales, nordiques et éloignées de la Fédération canadienne des municipalités offrira aux LNC des services de conseil sur les relations avec les autochtones dans un nouveau rôle consultatif stratégique

CHALK RIVER, Ontario, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, sont fiers d'annoncer que Madeleine Redfern, l'ancienne présidente des collectivités rurales, nordiques et éloignées de la Fédération canadienne des municipalités, a consenti à revenir aux LNC comme conseillère stratégique à l'appui de leur programme de relations autochtones. Mme Redfern s'est d'abord jointe à l'équipe de conseil stratégique des LNC en 2020 qui a été établi pour offrir appui et leadership éclairé aux LNC pour faire progresser leurs programmes de science et de technologie nucléaires.

En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC soutiennent tout entier un engagement significatif envers les Premières Nations, Métis et peuples Inuit pour identifier des partenariats mutuellement avantageux et des occasions de collaboration. Dans le cadre de son nouveau rôle, Mme Redfern appuiera les LNC dans leurs efforts pour encourager la confiance et l'entente mutuelle avec ces communautés en cherchant des occasions continues permettant d'intégrer la participation et l'implication des Autochtones dans leurs programmes de travail.

« Au nom de l'équipe de direction des LNC, je souhaite souligner combien les conseils de Madeleine ont été importants au cours des dernières années et combien nous sommes fiers qu'elle ait consenti à revenir comme conseillère aux LNC sur les relations autochtones », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Alors que nous continuons à établir des relations avec les peuples autochtones au moyen d'accords à long terme, il nous faut comprendre les besoins et les défis uniques des communautés auprès desquelles nous nous engageons. C'est là où l'expérience et les idées de Madeleine seront précieuses et nous sommes enchantés de pouvoir continuer à compter sur elle à l'avenir. »

Parmi ses responsabilités, Mme Redfern aidera les LNC à améliorer leurs activités d'engagement avec les Autochtones afin de mieux s'aligner sur les besoins et les intérêts des communautés autochtones locales et à renforcer la capacité par la recherche d'accords et de relations à long terme. Mme Redfern offrira aussi orientation et leadership aux LNC dans certains domaines, dont la participation équitable, l'approvisionnement autochtone, le développement d'un réseau commercial autochtone, la surveillance et la protection environnementales, les ressources humaines et l'héritage culturel. Ce travail impliquera des projets et des programmes clés sur le campus des Laboratoires de Chalk River, mais aussi sur d'autres sites du Canada, y compris les activités de déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) sur le site de Whiteshell au Manitoba et l'engagement autochtone dans les Territoires du Nord-Ouest et le nord de l'Alberta à l'appui de l'assainissement environnemental de l'Itinéraire de transport dans le Nord.

Durant son premier contrat, Mme Redfern a aidé les LNC à mieux comprendre les nombreux défis et besoins uniques des municipalités canadiennes et du nord du Canada qui pourraient bénéficier de PRM et d'autres technologies d'énergie propre développées par les LNC. Dans le cadre de son travail, Mme Redfern a aidé à faciliter des engagements avec les représentants des régions éloignées dans l'Arctique, offrant aux LNC l'occasion d'établir et de développer des relations significatives avec ces communautés pour façonner leurs propres programmes de recherche.

« Chez les LNC, nous croyons que les PRM pourront servir de technologie transformative pour des régions comme l'Arctique canadien, établissant la base de la prospérité environnementale, sociale et économique », a ajouté M. McBrearty. « Mais d'abord, nous devons comprendre les réalités et les complexités des communautés nordiques et autochtones du Canada. C'est partie intégrante du cheminement actuel de notre programme d'énergie propre et l'appui de Madeleine a été d'une grande importance pour ce processus. »

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

