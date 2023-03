Visa inaugure une nouvelle ère dans la manière d'envoyer de l'argent à l'étranger





Les transferts de fonds sont non seulement une ligne de vie pour des millions de travailleurs migrants et leurs familles, mais aussi d'une importance vitale pour la prospérité de nombreuses économies en développement de par le monde. Alors que le montant des transferts de fonds dans le monde continue de battre de nouveaux records1, 53 % des consommateurs interrogés se tournent vers les applications numériques pour envoyer et recevoir des fonds dans le monde entier.

Visa a dévoilé aujourd'hui son rapport de recherche "Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption", basé sur un sondage effectué auprès de plus de 14 000 consommateurs dans dix pays, révélant que les transfert de fonds numériques deviennent rapidement le moyen le plus populaire pour envoyer de l'argent à l'étranger, les autres moyens étant : se rendre dans une banque ou succursale physique (34 %), envoyer des espèces, des chèques ou des mandats par courrier (12 %) et confier de l'argent à une personne qui retourne dans son pays d'origine (11 %).

Parallèlement à l'étude, Visa a lancé "Money Travels", une nouvelle série de podcasts révélant comment les sujets liés aux paiements sont développés différemment dans différents endroits du monde et mettant en lumière les histoires de vraies personnes, d'experts des paiements et de partenaires.

« Des paiements rapides, aisés et sécurisés peuvent faire une grande différence pour les familles, les communautés et les économies à travers le monde », a déclaré Ruben Salazar, responsable mondial de Visa Direct. « Cette nouvelle étude montre l'accélération incroyable des paiements numériques, mais le secteur peut faire encore plus pour mettre les transferts de fonds rationalisés à la portée de davantage de travailleurs migrants et de leurs familles, qui dépendent de ces versements salvateurs pour tout un tas de choses, comme l'alimentation, l'éducation et même les frais médicaux imprévus. »

L'étude The Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption examine la manière dont les consommateurs envoient de l'argent à l'étranger, se penchant sur les taux, méthodes et raisons d'envoyer et de recevoir ces versements salvateurs. Parmi les points forts, on peut citer :

Les transferts de fonds numériques sont la méthode préférée des consommateurs interrogés dans tous les pays où a été effectué le sondage. Soixante à 70 % des utilisateurs interrogés en Amérique du Nord effectuant des transferts de fonds ont utilisé une méthode de paiement numérique basée sur une application pour envoyer/recevoir de l'argent à l'étranger, tandis que seulement 10 à 15 % des utilisateurs interrogés aux États-Unis effectuant des transferts comptent sur les espèces, les chèques et les mandats. De la même façon, l'envoi d'argent via des applications numériques est la méthode la plus populaire pour 69 et 65 % des consommateurs interrogés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, respectivement, en comparaison de l'envoi numérique depuis un lieu physique, des espèces et des chèques.

Envoyer plus d'argent, plus souvent, est plus facile que jamais. Plus de la moitié des personnes ayant envoyé de l'argent à l'étranger le font environ une fois par mois ou plus souvent aux Émirats arabes unis (71 %), en Arabie saoudite (64 %) et aux Philippines (48 %). Parmi les personnes ayant reçu de l'argent, 80 % le font au moins plusieurs fois par an en Arabie saoudite, suivie des Philippines (77 %) et du Mexique (72 %).

Visa travaille en collaboration avec des organismes mondiaux de transfert de fonds comme Brightwell, Maya Philippines, MoneyGram, Paysend, Remitly, Western Union et Xoom pour contribuer à des mouvements d'argent efficaces grâce aux transferts de fonds numériques. « L'une de nos visions pour Visa Direct est de créer de nouvelles opportunités pour l'inclusion financière et la création de richesse, en aidant à simplifier les paiements transfrontaliers et à rationaliser la manière dont l'argent circule », a ajouté Ruben Salazar.

Un nouveau Nonstop Guide intitulé "The Connective Power of Remittances" explore la progression des transferts de fonds numériques, les histoires derrière ces types de paiements et la manière dont la révolution numérique contribue à rationaliser les transferts de fonds. Pour de plus amples informations sur Visa Direct, veuillez consulter : https://usa.visa.com/run-your-business/visa-direct/payment-guides/remittances.html

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été effectué par Morning Consult entre le 14 et le 28 décembre 2022 auprès d'un échantillon de plus de 14 000 expéditeurs et destinataires de transferts de fonds aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Pérou, en France, en Pologne, aux Philippines, à Singapour, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les entrevues ont été réalisées en ligne. Dans chaque pays, les répondants au sondage ont été pondérés en fonction des estimations du recensement pour l'âge, la race/origine ethnique, le genre, l'éducation et la région.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions de paiements entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu'il soit, et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir des transferts monétaires. Pour de plus amples renseignements, visitez Visa.com.

