Hansen optimise les opérations de trading intraday pour Skellefteå Kraft

Hansen Technologies (ASX: HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'annoncer un nouvel accord avec Skellefteå Kraft, une société de services énergétiques exerçant ses activités en Suède. Selon les termes de l'accord, Skellefteå Kraft utilisera Hansen Trade pour ses opérations de trading intraday automatisées.

Grâce à la solution de trading intraday incluse dans Hansen Trade, Skellefteå Kraft sera en mesure d'automatiser ses opérations de trading intraday et de réaliser des économies importantes dans la gestion du bilan. La société aura également la possibilité d'automatiser ses opérations de trading intraday avec une solution de trading moderne et facile à utiliser, lui permettant d'obtenir des résultats positifs et de mettre en place un processus d'automatisation sans contact. Cela entraînera le remplacement d'interventions manuelles coûteuses et minimisera les risques sur le marché intraday en temps réel.

Stefan Forsgren, Business Area Director, Power System chez Skellefteå Kraft, commente : « Les conditions générales actuellement extrêmement volatiles et notamment l'augmentation rapide de la production d'énergies renouvelables, constituent un défi majeur pour le trading manuel sur le marché de l'énergie. C'est pourquoi nous pensons que le trading automatisé est essentiel pour rester compétitif et transformer le temps précédemment consacré aux activités manuelles en tâches à valeur ajoutée. Grâce à Hansen Trade, nous pouvons automatiser nos opérations de trading intraday avec une solution de trading moderne qui a déjà fait ses preuves dans le trading en énergie. »

Scott Weir, Division President, Energy and Utilities pour la région EMEA chez Hansen, commente : « À l'heure actuelle, le marché mondial du trading en énergie n'a jamais été aussi actif et pertinent qu'aujourd'hui. Avec Hansen Trade, les entreprises de services énergétiques telles que Skellefteå Kraft peuvent opérer avec une agilité et une confiance sans précédent dans leur infrastructure de support. Ce nouvel accord et le volume croissant de projets avec des clients similaires dans la région scandinave démontrent le rôle central d'Hansen Trade et la valeur unique de son architecture modulaire multicouche. »

Dans le cadre de la suite Hansen pour l'énergie et les services publics et en tant que solution SaaS basée sur le cloud, Hansen Trade répond pleinement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché du commerce énergétique en pleine mutation.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen a conquis plus de 550 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

À propos de Skellefteå Kraft

Fondée en 1908, Skellefteå Kraft est une entreprise municipale d'énergie suédoise, qui promeut le développement des énergies renouvelables par l'investissement et la recherche. L'entreprise est l'un des plus grands producteurs d'énergie de Suède, produisant de l'énergie éolienne, hydraulique, thermique et de la bioénergie. Skellefteå Kraft a pour objectif de fournir une énergie 100 % durable.

