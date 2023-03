Wemade présente l'événement "Wateree's Enhancement Support" visant à stimuler la croissance dans MIR M





MMORPG à succès MIR M de Wemade : Vanguard and Vagabond (ci-après "MIR M") organise l'événement "Wateree's Enhancement Support", qui commence le 21 mars 2023.

Pendant deux semaines, les utilisateurs peuvent participer à deux événements appelés "Wateree's Enhancement Support 7 Days Check-in" et "Wateree's Illusory Mystic Realm Support 7 Days Check-in".

Simplement en s'enregistrant, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses abondantes ? comme "Enhancement Stone", "Reforging Stone", "Oil of Blessing", "Illusory Mystic Realm Entry Ticket" et l'élément bonus EXP, "Growth Draught" et bien d'autres encore ? en fonction du nombre de participations aux événements nécessitant une inscription.

Il y a également des articles spéciaux disponibles dans la boutique du jeu pour améliorer la maîtrise de la création et de la bonification. Le package "Wateree's Crafting Mastery Support", qui améliore la maîtrise dans Smithing, Refining et Alchemy, et le package "Wateree's Enhancement Mastery Support", qui aide les utilisateurs à augmenter leurs chiffres pour Enhancement, Enchantment et Blessing.

Le nombre d'utilisateurs simultanés dans "MIR M" a récemment dépassé la barre des 210 000. En réponse à l'augmentation rapide des utilisateurs, Wemade a également augmenté le nombre de serveurs. Lors du lancement, le jeu a commencé avec 14 serveurs. Aujourd'hui, ce chiffre a plus que triplé pour atteindre 46 serveurs (28 en Asie, 8 en Amérique du Sud, 4 en Amérique du Nord, 6 en Europe, etc.).

"MIR M" a par ailleurs annoncé l'ajout de nouveaux systèmes. Wemade s'apprête à lancer le "WEMIX$ Payment", qui permet aux utilisateurs d'acheter tous les articles "MIR M" avec des WEMIX$ et divers jetons de jeu WEMIX PLAY. Et il y a des projets pour le système "Governance", qui étend les droits des utilisateurs, visant à l'élargir afin d'inclure davantage de contenus en plus de "Hidden Valley Capture", dont "Party Dungeon" et "Sabuk Castle Siege".

De plus amples informations sur MIR M sont disponibles sur le site Internet officiel.

