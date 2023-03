Oliva Tech : un nouvel écosystème technologique incontournable propulsé par l'expertise de Logient et nventive





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Oliva Capital a le plaisir d'annoncer la création d'Oliva Tech, une nouvelle filiale ayant pour mission de propulser la croissance locale et internationale d'entreprises de services technologiques. Par le fait même, Oliva Tech annonce l'acquisition de nventive, qui rejoint Logient au sein de ce nouvel écosystème. Oliva Tech est formée par un nouvel actionnariat commun mené par Oliva Capital et regroupant également François Tanguay, fondateur de nventive, ainsi que quatre (4) actionnaires minoritaires impliqués activement dans les sociétés et provenant de transactions antérieures.

Logient et nventive, deux chefs de file québécois bénéficiant d'une excellente réputation, unissent leurs forces sous Oliva Tech, tout en continuant d'opérer de façon indépendante sous la direction générale de Marie-Ève Marcoux pour Logient et de Claude Lamoureux pour nventive. Par cette union, le groupe totalise maintenant plus de 500 experts au sein de son écosystème. Vincent Godcharles, qui prend la tête d'Oliva Tech, assumera la présidence des deux entreprises, amplifiant ainsi les occasions de collaboration. « C'est une immense fierté de pouvoir soutenir les visions de croissance à long terme de Logient et de nventive grâce à Oliva Tech. Notre apport au progrès, au rayonnement et au développement de ces joueurs importants est une excellente nouvelle pour toute l'industrie et pour l'économie québécoise », affirme l'entrepreneur.

C'est une nouvelle étape dans l'histoire de nventive, qui réunit près de 150 experts en développement d'applications mobiles et de plateformes web sur mesure depuis plus de 15 ans « L'alliance stratégique de nventive avec Oliva Tech était toute naturelle. Ayant des valeurs communes, la complémentarité de nventive et de Logient permettra aux deux entreprises d'atteindre des objectifs ambitieux tout en conservant leur ADN respectif », souligne François Tanguay.

« Pour Logient, solidement implantée au Québec, la collaboration avec nventive devient un atout pour accélérer notre croissance internationale, alors que la majorité des revenus de nventive sont enregistrés dans des marchés hors Québec », précise Marie-Ève Marcoux, directrice générale de Logient.

Dans cette même perspective, Claude Lamoureux, directeur général de nventive, souligne : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'adjoindre les capacités de nventive à celles de Logient dans un écosystème commun, créant ainsi des occasions amplifiées de collaboration et de développement ».

L'ensemble des clients bénéficieront de l'agilité et de l'expertise bonifiées des entreprises ainsi que de l'accompagnement d'Oliva Tech sur les plans stratégique et financier.

À propos de nventive

Développement intelligent, solutions bien pensées. Leaders dans le développement de solutions numériques sur mesure telles que des applications mobiles et web ou des logiciels, nous concevons et réalisons des outils numériques pour améliorer la vie des entreprises et des utilisateurs. De la stratégie à la livraison, notre approche combine efficacement créativité, technologie et réflexion stratégique. Avec des bureaux à Montréal et à Québec, notre firme regroupe des experts qui sont toujours à la recherche de l'excellence. Depuis 15 ans, notre communauté d'experts talentueux a réalisé plus de 1 000 applications mobiles et web à travers le monde, dans des secteurs d'activité très variés.

www.nventive.com

À propos de Logient

Chef de file dans son industrie, Logient conçoit des solutions technologiques et d'affaires propulsant les organisations les plus ambitieuses. Forte de ses huit dernières acquisitions, l'entreprise se démarque par la solidité de ses relations d'affaires et son offre en ingénierie logicielle, en stratégie organisationnelle, en intelligence d'affaires, en science des données, en design d'expérience, en amélioration de processus ainsi qu'en implantation d'outils et de plateformes technologiques. En tant que collectif de stratèges, de concepteurs et d'ingénieurs en technologie, Logient unit les expertises de ses 350 experts répartis sur trois continents afin de braver les défis d'affaires les plus complexes. Sa raison d'être: créer l'efficience technologique.

www.logient.com

À propos d'Oliva Capital

Oliva Capital est une société de placements privée misant sur un écosystème d'entreprises diversifiées. Grâce à son expertise financière, ainsi qu'à son accompagnement stratégique et opérationnel, Oliva Capital propulse des entreprises prometteuses vers une croissance durable. Axée sur une approche collaborative et proactive, Oliva Capital cherche continuellement à s'investir pour générer un impact positif dans les communautés où elle est présente.

www.oliva.tech

