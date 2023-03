Lineage Logistics ouvre son siège à Madrid, en Espagne





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), leader des SIIC industrielles à température contrôlée et fournisseur de solutions logistiques de premier plan à l'échelle mondiale, a ouvert un nouveau siège social pour l'Europe du Sud à Madrid, en Espagne, le 17 mars, lors d'un événement auquel ont participé l'équipe de direction de l'Europe du Sud de la Société, ainsi que des dirigeants européens et américains et des membres du conseil d'administration de la société mère de Lineage, Bay Grove.

Le nouveau siège de Madrid souligne l'investissement continu de Lineage dans la région et jette les bases d'une croissance continue. En outre, le focus renforcé sur l'Europe du Sud crée des connexions plus fortes avec le réseau de hubs de Lineage Logistics en Europe du Nord et au-delà.

Les nouveaux bureaux s'appuient sur la présence croissante de Lineage dans la région, notamment avec l'acquisition en septembre 2022 de Grupo Fuentes, l'un des principaux fournisseurs de logistique de transport et de stockage frigorifique en Espagne. Les récents investissements de Lineage dans les flottes de transit et de transport, ainsi que les services récemment lancés axés sur les produits frais, contribueront à connecter plus efficacement la chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne et offriront aux clients une solution à guichet unique lors du transfert de leurs produits de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord et au-delà. L'utilisation des données, les technologies avancées de la chaîne du froid et le réseau de sites stratégiques dans les ports les plus fréquentés d'Europe de Lineage aident ses clients à optimiser le déplacement de leurs produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement à température contrôlée.

« L'Espagne est la porte d'entrée de l'Europe du Sud et l'un des principaux marchés européens pour les produits frais. Lineage a décidé d'investir dans le renforcement de sa présence espagnole pour mieux répondre aux besoins de ses clients en Europe et dans le monde entier », déclare Raul Fores Valles, vice-président régional, Europe du Sud, Lineage Logistics. « Nos nouveaux bureaux à Madrid nous aideront à tirer parti de nos récents investissements dans les services de transport et de transit afin de connecter plus efficacement nos clients au reste du monde. »

Lineage est entré pour la première fois sur le marché européen en 2017 et dispose désormais d'un solide réseau européen de plus de 70 installations de la chaîne du froid dans 11 pays, dont six en Espagne, deux en Italie et trois en France. La Société a réalisé d'importants investissements dans sa présence et sa flotte de transport en Europe du Sud pour relier ses clients à des hubs situés en Europe du Nord et au-delà. Lineage est entré en Espagne pour la première fois en mai 2021, avec le rachat d'entrepôts en Navarre et dans les Asturies à Frigoríficos de Navarra et Frioastur.

À propos de Lineage Logistics

Leader des SIIC industrielles à température contrôlée, Lineage Logistics est un fournisseur de solutions logistiques de premier plan au niveau mondial. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier inégalé, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante contribuent à accroître l'efficacité de la distribution, à améliorer la durabilité et à réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a été inscrite en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022 et nommée l'une des entreprises les mieux gérées par Deloitte US en 2022 ; elle a été désignée première société en science des données et inscrite au 23e rang du classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste Change The World du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

