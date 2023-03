Le 7ème Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu en Chine mettra en vedette les meilleurs produits de quincaillerie et d'appareil électriques





Le 7ème Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu en Chine, étant la seule plateforme d'exposition professionnelle pour la quincaillerie et des appareils électriques a Yiwu en Chine, se tiendra au Centre d'Exposition International de Yiwu du 20 au 22 avril 2023.

Un total de plus de 1 400 entreprises et 60 000 acheteurs professionnels sont attendus pour participer cette année au salon, avec une surface d'exposition totale de 50 000 mètres carrés, soit 10 000 mètres carrés de plus que l'année dernière. L'événement permettra aux acheteurs nationaux et internationaux de trouver les meilleurs produits de quincaillerie et d'appareil électriques.

La foire mettra en vedette quatre catégories principales de produits de quincaillerie et d'appareils électriques, notamment : outils de quincaillerie, quincaillerie du bâtiment, appareils électroniques et électriques, et produits de protection du travail.

Matériel de quincaillerie : outillage à main, outils électriques, outils pneumatiques, accessoires généraux, outillage spécifique Auto , Moto ; outils de jardin, outils de mesure, outils de coupe, roulettes, etc.

outillage à main, outils électriques, outils pneumatiques, accessoires généraux, outillage spécifique , outils de jardin, outils de mesure, outils de coupe, roulettes, etc. Quincaillerie de construction : fournitures et matériel de plomberie, accessoires de salle de bain, matériaux de construction, quincaillerie décorative, quincaillerie de portes et fenêtres, vannes, fixations standard, roulements, chaînes, ressorts, serrures, équipement d'incendie, équipement de protection antivol, et plus encore.

fournitures et matériel de accessoires de salle de bain, matériaux de construction, quincaillerie décorative, quincaillerie de portes et fenêtres, vannes, fixations standard, roulements, chaînes, ressorts, serrures, équipement d'incendie, équipement de protection antivol, et plus encore. Appareils électroniques et électroménagers : Luminaires et décorations, produits électriques, matériaux électriques , instruments et compteurs, fiches et prises, rasoirs électriques, horloges, appareils électroménagers, contrôleurs d'éclairage intelligents, lunettes VR, équipement électronique portable, banques d'alimentation portables, produits numériques, plateformes virtuelles, etc.

Luminaires et décorations, produits électriques, matériaux électriques instruments et compteurs, fiches et prises, rasoirs électriques, horloges, appareils électroménagers, contrôleurs d'éclairage intelligents, lunettes VR, équipement électronique portable, banques d'alimentation portables, produits numériques, plateformes virtuelles, etc. Equipements de protection personnelle pour ouvriers : casques de sécurité, équipement de protection respiratoire, équipement de protection (EPI) pour les yeux et le visage, équipement de protection auditive, chaussures de protection, gants de protection, vêtements de protection, EPI antichute, Bonnet de Travail Anti-Poussière, vêtements de travail généraux, chaussures de protection générale normées en cuir, couvre-pieds, couvre-bottes imperméables, imperméables, genouillères, etc.

Découvrez plus d'informations sur le 7ème Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu en Chine et inscrivez-vous pour obtenir vos laissez-passer dès aujourd'hui!

Site officiel :

http://en.hardwareexpo.cn/.

Pré-inscription : http://buyer.yiwufair.com/dreg/#/login?lang=en&origin=1253&fquestionId=270

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

