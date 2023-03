Q4 Inc. développe l'expérience de la gestion de sites Internet avec des mises à jour accélérées et une amélioration continue de la précision





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux, a le plaisir d'annoncer des améliorations apportées à l'application de gestion de sites Internet Q4 destinée aux professionnels des relations avec les investisseurs, leur offrant ainsi un moyen plus rapide et plus sûr de gérer leur site Internet de RI. Q4 est la seule entreprise à proposer une expérience de gestion de contenu complète et holistique permettant aux clients de choisir la méthode de mise à jour la mieux adaptée à leurs besoins.

Grâce à cette technologie de gestion de site Internet de RI ultra innovante, les clients bénéficieront d'un processus qui documente plus facilement les demandes, accélère les délais de test, fournit des aperçus et permet de publier immédiatement les modifications. Avec son approche extrêmement sécurisée pour la divulgation d'informations importantes, l'interface de Q4 facilite les relations avec les investisseurs en remplaçant les échanges d'e-mails par un flux de travail fiable et guidé pour garantir des mises à jour rapides et précises.

« Sur les marchés très évolutifs d'aujourd'hui, nous savons que toutes les équipes de RI ont besoin de pouvoir mettre à jour leurs sites Internet de RI avec rapidité et précision », déclare Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « Grâce à ces améliorations, nous fournissons à des milliers de clients, notamment des agences, le moyen le plus rapide et le plus sécurisé de gérer toutes les mises à jour les plus critiques de leurs sites Internet de RI. »

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de réaliser un large éventail de mises à jour, notamment des présentations, des événements et des actualités en quelques minutes, afin de laisser plus de temps aux professionnels des RI pour se concentrer sur la qualité de la communication, plutôt que sur la logistique de la gestion du changement.

« Permettre aux responsables des relations avec les investisseurs de mettre à jour leur site Internet de façon plus efficace et plus précise réduira le stress, leur fera gagner du temps et leur donnera l'assurance d'être soutenus par un partenaire de confiance qui leur offre une expérience cinq étoiles. Ils le méritent bien », souligne M. Heaps.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 est basée à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus sur Q4, veuillez visiter www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :