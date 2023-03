Répondantes et répondants médicaux d'urgence et personnel administratif - Les grévistes d'Urgences-santé enterrent leur convention collective





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - En grève aujourd'hui, le personnel de bureau et les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) d'Urgences-santé se sont réunis devant l'hôtel de ville de Montréal pour enterrer leur convention collective échue depuis trois ans, soit le 31 mars 2020. En négociation, ils font face à un mur, car l'employeur refuse de leur octroyer un salaire compétitif par rapport à ceux versés pour des emplois comparables, par exemple dans les centrales du 911.

«?Tout le personnel d'Urgences-santé est important, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Chaque jour, les employé-es contribuent directement ou indirectement à sauver des vies et à protéger la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Pourtant, ils sont constamment sur la corde raide, en sous-effectif, en heures supplémentaires. Leur travail exige un niveau de concentration à toute épreuve, car la moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. C'est inadmissible qu'ils soient toujours sans convention collective après bientôt trois ans?!?»

«?Les demandes des RMU et du personnel administratif ne sont pas déraisonnables. Le gouvernement ne leur offre que 2 % par année en sachant pertinemment que tous ceux et celles qui effectuent un travail comparable ailleurs, par exemple au 911, gagnent beaucoup plus, rappelle le représentant du secteur préhospitalier de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Jean Gagnon. Urgences-santé connaît déjà des difficultés pour attirer et retenir la main-d'oeuvre. Tant qu'on ne règle pas le problème de la rémunération, ces difficultés ne feront qu'empirer.?»

Comme Urgences-santé est un organisme public, c'est le Conseil du trésor qui octroie les mandats de négociation. «?Chaque jour, nous constatons sur le terrain que l'élastique est étiré au maximum, ajoute la présidente du Syndicat des employé-es d'Urgences-santé-CSN, Anick Bélanger. On ne peut plus se permettre de perdre d'autres travailleuses et travailleurs qui iront faire carrière ailleurs où on reconnaît mieux leurs compétences. Il faut agir sans tarder, car nous avons le plus haut taux de roulement de personnels à Urgences-santé. Tous les maillons de la chaîne d'intervention sont essentiels dans le service préhospitalier. Il y a des vies en jeu à l'autre bout de la ligne?!?»

Les RMU sont notamment les personnes qui prodiguent les premiers soins par téléphone dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manoeuvres de réanimation, en cas d'étouffement ou encore pour préparer un accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants. Ces personnes veillent également à la répartition des appels vers les ambulances. Maillon tout aussi essentiel de la chaîne des soins préhospitaliers, les employé-es de bureau assurent pour leur part tout le soutien administratif et voient, entre autres, à combler les effectifs des paramédics, des employé-es de soutien et des RMU. Les employé-es de bureau oeuvrent à l'informatique, à l'entretien général, aux comptes clients et à la facturation ainsi qu'aux services des salaires et des ressources humaines.

Rappelons que les RMU et le personnel de bureau d'Urgences-santé exercent une demi-journée de grève de temps toutes les deux semaines en plus d'autres moyens de pression tels que la grève de certaines tâches. Tous ces moyens de pression ont reçu l'aval du Tribunal administratif du travail qui s'assure du maintien des services essentiels. Les RMU de la Capitale nationale et ceux de l'Estrie, également membres de syndicats CSN, exercent eux aussi la grève de temps selon des modalités semblables.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 10:30 et diffusé par :