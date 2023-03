IKEA annonce le rappel du jeu de pêche BLÅVINGAD multicolore en raison d'un risque d'étouffement





IKEA demande à tous les clients qui possèdent un jeu de pêche BLÅVINGAD multicolore de ne plus l'utiliser et de contacter IKEA afin d'obtenir un remboursement intégral.

BURLINGTON, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - La sécurité est la priorité absolue de IKEA. Par mesure de précaution, nous annonçons le rappel du jeu de pêche multicolore BLÅVINGAD en raison d'un risque d'étouffement. IKEA conçoit ses articles en s'appuyant sur une évaluation des risques rigoureuse et un programme d'essais méticuleux pour qu'ils soient conformes à toutes les lois et les normes en vigueur sur les marchés où ils sont vendus.

Malgré ces précautions, nous avons été informés du fait que de petits rivets de ce jouet peuvent se détacher et présenter un risque d'étouffement, notamment pour les enfants en bas âge. Pour cette raison, nous procédons au rappel du jeu de pêche BLÅVINGAD multicolore.

Vous pouvez retourner le jeu de pêche BLÅVINGAD multicolore dans le magasin IKEA de votre choix pour obtenir un remboursement intégral. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

