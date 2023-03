Déclaration du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé - Coalition d'action pour les travailleurs de la santé





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont publié la déclaration qui suit après avoir assisté à une réunion de la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé :

« Les travailleurs de la santé du Canada sont la pierre angulaire de notre système de santé, mais ils continuent à faire face à des défis sans précédent. Depuis deux et ans et demi, les travailleurs de la santé du Canada, y compris ceux qui travaillent en santé publique, ont été mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Nous observons des taux sans précédent d'épuisement professionnel, d'absentéisme et de roulement du personnel, de même qu'une hausse des taux de dépression, d'anxiété, de trouble de stress post-traumatique et d'autres problèmes de santé mentale. Ces défis sur la main-d'oeuvre affectent à leur tour les patients, qui sont confrontés à de longues attentes pour des interventions chirurgicales, à des fermetures des salles d'urgences et à des difficultés d'accès à des services de santé familiale.

Nous partageons les préoccupations soulevées par les travailleurs de la santé sur l'état du système de santé. Nous savons que sans une main-d'oeuvre en santé stable, efficace et résiliente, les Canadiennes et les Canadiens ne peuvent pas avoir accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

En novembre dernier, nous avons créé la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé afin d'orienter des solutions immédiates et à long terme visant à surmonter les défis importants touchant les travailleurs de la santé. Les expériences vécues par les membres de la Coalition et leur connaissance directe des défis auxquels les travailleurs de la santé furent confrontés leur permettent de fournir une contribution pragmatique et d'échanger des idées sur des mesures concrètes que tous les ordres de gouvernement peuvent mettre en oeuvre pour apporter des améliorations tangibles qui mèneront à de meilleurs résultats sur la santé des patients partout au pays.

La Coalition s'est réunie plusieurs fois au cours des derniers mois et a défini des éléments bien précis qui sont essentiels pour faire face à la crise actuelle liée aux travailleurs de la santé. À titre d'exemple, on peut citer les efforts de maintien en poste pour soutenir l'effectif qui s'occupe actuellement des Canadiens, le recrutement pour former l'effectif de l'avenir, l'amélioration des données pour permettre une planification améliorée et à long terme de l'effectif, et la transformation et l'innovation du système de santé, en particulier grâce aux soins en équipe. Les principales mesures doivent également soutenir des changements visant à permettre aux travailleurs de la santé d'exercer leur métier partout au Canada et à reconnaître les compétences des professionnels de la santé diplômés afin de les aider à mettre rapidement leurs compétences et leur expérience au service de la société canadienne.

L'expertise des membres de la Coalition est également inestimable pour faire avancer les actions stratégiques à fort impact, surtout dans les domaines suivants :

Promotion de la mobilité de la main-d'oeuvre, en commençant par la reconnaissance plurigouvernementale des titres de compétences de professionnels clés de la santé;

Simplification de la reconnaissance des diplômes étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger;

Création d'un centre d'excellence sur les données et la planification relatives aux travailleurs de la santé;

Priorisation du maintien en poste du personnel de santé, avec des mesures en faveur du bien-être, de l'inclusion et de l'équité;

Élargissement des capacités de formation pour assurer la pérennité de l'effectif en santé au niveau national, afin de répondre aux besoins de santé en évolution des populations en mettant l'accent sur des solutions concrètes; et

Transformation du système de la santé au moyen de l'innovation afin de fournir appui aux professionnels de la santé et d'améliorer les soins dispensés à la population canadienne (p. ex., champs de pratique en matière de soins, soins dispensés en équipe).

Le 7 février 2023, le gouvernement a annoncé un investissement de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les services de santé offerts à la population canadienne. Le soutien de l'effectif en santé est l'une des quatre priorités communes visées par ce financement, au même titre que l'élargissement de l'accès aux services de santé familiale, la modernisation du système de santé et l'amélioration de l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Dans le cadre de cet engagement, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de collaborer avec de principaux partenaires pour simplifier la reconnaissance des titres de compétence des professionnels de la santé formés à l'étranger et pour favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre, en commençant par la reconnaissance plurigouvernementale des diplômes des professionnels de la santé clés, afin qu'ils puissent plus facilement travailler dans de multiples provinces et territoires.

Un travail de collaboration est également en cours avec les provinces et les territoires en vue de faciliter l'accès aux soins à domicile et à ceux de longue durée. Ce travail comprend des investissements existants de 6 milliards de dollars consacrés aux soins à domicile et aux soins de proximité et de 4 milliards de dollars servant à améliorer la qualité et la sécurité des soins de longue durée. Permettre aux Canadiennes et Canadiens de vieillir dans la dignité, près de chez eux, tout en leur assurant l'accès à des soins à domicile ou à des établissements de soins de longue durée sûrs, est un autre domaine d'action prioritaire.

Nous avons également annoncé l'octroi de 505 millions de dollars sur 5 ans à l'Institut canadien d'information sur la santé, à Inforoute Santé du Canada et aux partenaires fédéraux en matière de données. Ces organisations travailleront avec les provinces et les territoires pour élaborer de nouveaux indicateurs de santé sur l'effectif et combler les lacunes en matière de données, ainsi que pour appuyer la création d'un centre d'excellence sur les données et la planification relatives aux travailleurs de la santé. Ces organisations travailleront aussi avec des partenaires pour s'assurer que les Canadiens et leurs fournisseurs de soins de santé ont accès aux renseignements essentiels sur la santé afin d'améliorer la sécurité et la qualité des soins.

Nous attendons avec impatience les idées et les conseils de la Coalition et restons déterminés à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et nos partenaires du secteur de la santé pour renforcer les soins de santé au Canada. Nous savons que l'expertise de la Coalition et son vaste réseau continueront d'être essentiels à la mise en oeuvre de mesures sur les priorités cruciales afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent recevoir en temps utile les soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent, y compris en matière de santé mentale et de consommation de substances. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député

L'honorable Carolyn Bennett, C.P., députée

Liens connexes

Améliorer les soins de santé

Effectif en santé

Santé Canada annonce la création de la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 09:43 et diffusé par :