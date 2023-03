Avis aux médias - La gouverneure générale rencontrera le président des États-Unis





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera l'honorable Joe Biden, président des États-Unis, le jeudi 23 mars 2023 à 18 h 25, au Centre d'accueil du Canada à l'Aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa. La gouverneure générale et M. Whit Fraser rencontreront ensuite le président Biden et Mme Jill Biden, première dame des États-Unis.

Date : le jeudi 23 mars 2023 Heure : 18 h 25 (HAE) Lieu : Centre d'accueil du Canada à l'Aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa

Notes à l'intention des médias :

Les médias doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire.

Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 09:19 et diffusé par :