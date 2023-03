BeautiTone dévoile sa Couleur de l'année 2023 pour l'extérieur, « Blanc de l'Ouest »





BURFORD, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro un entièrement détenue et fabriquée au Canada, dévoile sa Couleur de l'année 2023 pour l'extérieur, « Blanc de l'Ouest » (WSC38-0) -- un neutre paisible qui tire son influence des cèdres rouges de l'Ouest canadien, ce qui lui confère un look à la fois contemporain et intemporel.

« Blanc de l'Ouest » est un neutre facile à harmoniser qui interagit discrètement avec son environnement. Il complète de façon holistique les éléments extérieurs comme la pierre, le bois naturel et les aménagements paysagers luxuriants. Tout aussi élégant en accent sur des moulures classiques que comme teinte pour les murs d'une maison moderne de style rustique, « Blanc de l'Ouest » s'harmonise aux tons neutres comme aux teintes plus vives.

« Transformer l'aspect extérieur de votre maison peut être aussi simple que d'appliquer une nouvelle couche de teinture ou de peinture », commente Darryl Allen, directeur de la création, Marques privées chez Home Hardware Stores Limited. « La teinte "Blanc de l'Ouest" insuffle une dose de vitalité aux vieilles maisons ou aux bâtiments d'architecture moderne en s'agençant à une vaste gamme de couleurs. »

Offerte en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au Canada, « Blanc de l'Ouest » est la vedette de la palette Tendances de couleur pour l'extérieur 2023 de BeautiTone, qui est constituée de 14 couleurs de peintures et teintures. Inspirée des éléments naturels du Canada, la palette comprend notamment : « Cèdre du Canada » (WST38), une teinture semi-transparente aux nuances orangées; « Pacifique » (WSC57-9), une teinture opaque d'un bleu profond; et « Caribou de la Porcupine » (NPC19-4), une peinture pour l'extérieur dont les tons chauds se situent entre le brun et le gris.

Pour plus d'informations sur « Blanc de l'Ouest » de BeautiTone ou sur les autres couleurs tendance de la palette, visitez un magasin de votre région ou renseignez-vous sur homehardware.ca.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. BeautiTone produit des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980 et, en offrant des conseils d'experts et des résultats dignes des plus grands designers, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillants de produits de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les marchands affiliés propriétaires disposent de vastes capacités de distribution et de mise en marché, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité de marques reconnues et de marques maison. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation.

Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

