D'Ornano + Co. se hisse dans le Top 10 des cabinets de conseil en France





D'Ornano + Co., un cabinet de conseil financier, juridique et ESG spécialisé dans l'analyse des sociétés en forte croissance, a annoncé aujourd'hui qu'il se classait parmi les 10 principaux cabinets de conseil français dans les League Tables Pitchbook 2022. D'Ornano + Co. se classe également dans le top 5 des cabinets d'avocats pour les opérations de capital-risque et de capital-investissement en France, ainsi que dans le top 25 des cabinets d'avocats pour les opérations de capital-risque en Europe.

"Nous sommes honorés d'être reconnus par Pitchbook comme un acteur de conseil financier et juridique leader dans les opérations de Venture Capital et Private Equity", a déclaré Raphaëlle d'Ornano, Fondatrice et Managing Partner de D'Ornano + Co. "Notre processus hybride de diligence combinant l'analyse financière, juridique et ESG est reconnu comme essentiel dans l'évaluation des entreprises en forte croissance, en particulier en Europe et en Amérique du Nord où nous continuons à voir un grand volume de transactions."

Ces derniers mois, D'Ornano + Co. est intervenu sur des transactions majeures telles qu'Homa Games, Malt, Shares et Xempus en capital-risque, Sézane et Zenchef en Growth, Theodo, Horizon Software, Lisam Systems et Audensiel en LBO, ainsi que L'Addition et PixPay en M&A. Pour soutenir son expansion, le cabinet a récemment renforcé son équipe dirigeante et ouvert un bureau à New-York.

La forte croissance de D'Ornano + Co. repose sur le succès de son produit phare, la « Hybrid Growth Diligence » (HGD). Lancée en septembre 2022, la HGD constitue le fondement d'une nouvelle méthodologie d'analyse dans l'industrie de la transaction. La structure traditionnelle de la due diligence, basée sur des indicateurs de performance historiques, limitait la compréhension qu'ont les investisseurs des entreprises en forte croissance dont l'essentiel de la valeur repose dans le futur. En plus de remédier à ces insuffisances, la HGD inclut dans ses grilles financières et juridiques l'analyse de la résilience des actifs, notamment à l'aune de critères ESG. L'analyse qui en résulte donne lieu à une appréciation globale des perspectives d'investissement et offre une base plus solide à la prise de décision.

"La création et la mise en oeuvre de la HGD ont été un facteur clé du succès du cabinet et de son ascension dans les classements", a ajouté Raphaëlle d'Ornano. "Nous nous réjouissons de continuer à être les pionniers du développement de méthodes plus pertinentes et rapides permettant d'évaluer les entreprises en forte croissance, à mesure que nous étendons notre couverture d'opérations."

A propos de D'Ornano + Co.

D'Ornano + Co. est un cabinet de conseil international pionnier de l'Hybrid Growth Diligence, offrant aux investisseurs et entreprises technologiques en forte croissance une expertise financière, juridique et ESG complète dans le cadre de leurs transactions.

Grâce à une méthode holistique propriétaire qui combine une expertise transversale sophistiquée avec une connaissance approfondie de plus de 30 verticales technologiques, D'Ornano + Co. brise les silos traditionnels pour offrir une unique approche de diligence.

En intégrant ces différentes analyses - financières, juridiques et ESG - dans une grille unique et évolutive, le cabinet aide ses clients à identifier les risques matériels et à appréhender des opportunités. D'Ornano + Co. accompagne les plus grands investisseurs et entreprises mondiales, et dispose de deux hubs en Europe et en Amérique du Nord.

