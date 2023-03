MIR4 met à jour ?Sabuk Clash' pour déterminer le clan le plus puissant





Le MMORPG à succès MIR4 de Wemade a mis à jour Sabuk Clash, clan vs. clan Castle Siege, le 21 mars.

"Sabuk Clash" est un contenu Castle Siege de style tournoi dans lequel les clans du King de tous les serveurs dans chaque région se réunissent sur le Domination Server et combattent pour devenir le clan de l'Emperor. Seuls les clans de Bicheon Castle King peuvent participer. Le clan vainqueur devient alors le clan de l'Emperor, qui peut prélever des taxes des Kings de tous les serveurs dans chaque région, ajuster les taux d'imposition individuels par serveur et reçoit le pouvoir de gérer le territoire Sabuk Castle.

La première manche commence le 26 mars à 22h00, et une nouvelle manche sera organisée chaque semaine pour un total de 3 manches sur une période de 3 semaines. Lors de la première manche, un total de 16 clans combattent pour capturer l'un des 8 Monoliths placés dans 8 zones, et les 8 clans vainqueurs passent à la manche suivante. Lors de la deuxième manche, 4 clans sur 8 passent à la manche suivante. Et, parmi les 4 clans participant à la manche finale, le clan qui parvient à capturer le Monolith devient le clan de l'Emperor.

Le clan gagnant reçoit 50 000 clan copper en récompense. Le maître de clan du clan gagnant devient l'Emperor et reçoit l'autorité de nommer à des postes, d'ajuster les taux d'imposition, de donner des récompenses et plus encore. L'Emperor obtient également un montant exclusif à l'Emperor, Sabuk Destrier.

De plus, pour célébrer la nomination d'un nouvel Emperor, tous les utilisateurs dans chaque serveur reçoivent un "Sabuk Emperor's Common Royal Gift" le jour suivant la fin de la 3e manche. Le cadeau contient divers articles comme "Epic Dragon Oil of Blessing", "Rare Dragonsteel Box" et d'autres encore.

MIR4 organise deux événements nécessitant une inscription pour célébrer la mise à jour de Sabuk Clash. Premièrement, l'événement "Luckster's Sabuk Clash 7-Day Cheer Check-in" donnera aux utilisateurs une Rare to Legendary "Luckster Potion Box" contenant des potions bonus jusqu'au 3 avril. Par ailleurs, du 27 mars au 17 avril, "Epic Divine Dragon's Dragon Artifact Enhancement Stone", "Rare Mystical Piece Box" et d'autres articles nécessaires pour croître pourront être obtenus lors de l'événement "The Age of War 14-Day Check-in".

Pendant ce temps, les événements "Darkness 14-day Check-in Event" et "Divine Dragon's Blessing Event" seront organisés jusqu'au 3 avril pour célébrer la mise à jour d'une nouvelle catégorie, Darkist.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site Internet officiel.

