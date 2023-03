Converge Technology Solutions Corp. annonce l'expansion d'IBM Power pour Google Cloud (IP4G) à de nouvelles régions au Canada





TORONTO et GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques pilotées par logiciel et axées sur les services, a le plaisir d'annoncer l'expansion au Canada de sa solution IBM Power pour Google Cloud (IP4G). Les régions de Montréal et de Toronto se joignent aux emplacements IP4G actuellement en activité en Iowa et en Virginie du Nord, aux États-Unis, et à Francfort, en Allemagne, et sont reliées via le réseau à haut rendement de Google Cloud. Ces nouvelles régions sont lancées exclusivement avec les serveurs Power10 d'IBM, qui offrent de nouvelles capacités et de nouveaux niveaux de performance pour les charges de travail d'AIX, d'IBM i et de Linux sur Power.

IBM Power pour Google Cloud, ou IP4G, est un produit Google Cloud Marketplace qui offre une solution libre-service d'infrastructure à la demande sur l'environnement d'IBM Power Systems. IP4G assure le soutien des charges de travail des systèmes d'exploitation comme AIX, IBM i et Linux sur Power. Il procure des capacités accrues et de nouvelles options géographiques aux entreprises clientes qui migrent vers Google Cloud.

« Google Cloud est la voie de la transformation numérique pour les entreprises de tous les secteurs, peu importe leur taille. La solution IP4G sur Google Cloud Marketplace permet aux clients qui ont des charges de travail IBM Power de migrer et de se transformer en toute confiance, avec des risques moindres et une agilité accrue. En combinant cette solution aux services gérés professionnels du vaste portefeuille de Converge dans des domaines comme l'analytique avancée, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, la modernisation des applications, la cybersécurité et les services gérés opérationnels, nos clients connaissent des migrations plus courtes et accélèrent le retour sur investissement des migrations infonuagiques », a déclaré Greg Berard, chef de la direction mondiale et président de Converge.

« Nous sommes ravis de voir Converge étendre le soutien d'IBM Power pour Google Cloud aux deux régions canadiennes de Google Cloud, a déclaré Sam Sebastian, vice-président et directeur national, Canada, Google Cloud. À l'heure où la demande pour Google Cloud continue d'augmenter, des partenaires comme Converge jouent un rôle important en aidant les clients à transférer plus rapidement les charges de travail critiques à notre infrastructure et à accélérer le retour sur leur investissement dans le nuage. »

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en oeuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

