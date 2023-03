La tournée Productivité innovation d'Investissement Québec s'arrête à Montréal pour propulser la productivité des entreprises





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Investissement Québec a fait aujourd'hui un arrêt à Montréal dans le cadre de sa tournée Productivité innovation, une série d'événements qui se tiendront aux quatre coins du Québec pour aller à la rencontre des entreprises et les sensibiliser à l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité.

Imaginée par Investissement Québec, la tournée Productivité innovation s'arrêtera dans près d'une trentaine de villes à travers le Québec d'ici l'automne 2024. Des événements-conférences seront organisés dans le cadre de cette tournée au cours desquels des experts discuteront des enjeux et défis des entrepreneurs, notamment en matière d'automatisation, de robotisation, de numérisation, d'approvisionnement, de commercialisation sur les marchés internationaux et de main-d'oeuvre. Plus encore, des conseils sur les technologies innovantes de l'heure ainsi qu'un panel sur le parcours d'innovation d'entreprises locales permettront de favoriser la discussion entre les participants et les experts et partenaires sur place. Après des arrêts à Saint-Georges-de-Beauce en Chaudière-Appalaches et à Sherbrooke en Estrie, la tournée était de passage aujourd'hui à Montréal. Les entreprises La Fourmi Bionique et Studio Artefact ont partagé leur expérience et leur cheminement avec les participants de l'événement à Montréal.

« À Investissement Québec, nous avons fait de la productivité de nos entreprises une priorité stratégique. Pour appuyer les entreprises dans leurs démarches, Investissement Québec leur offre le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique. Mais souvent, c'est en allant à la rencontre des dirigeants d'entreprises, en provoquant les échanges avec des experts et en permettant que les entrepreneurs s'inspirent les uns les autres qu'Investissement Québec a le plus d'impact. C'est exactement ce que la tournée Productivité innovation va nous permettre de faire au cours des prochains mois », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« L'innovation, l'augmentation de la productivité et un environnement d'affaires compétitif sont essentiels pour favoriser la performance de l'écosystème d'entrepreneuriat québécois. Investissement Québec joue un rôle majeur dans l'accompagnement des gens d'affaires à chacune des étapes de développement de leurs projets, et je suis fier des nombreux exemples de succès dans la métropole », ajoute Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Des entreprises montréalaises propulsent leur croissance, leur productivité et leur compétitivité

Investissement Québec a profité de son passage dans la région pour annoncer son soutien à 13 entreprises. Ces entreprises ont bénéficié de l'accompagnement et d'un appui financier de la société d'État totalisant plus de 40 millions de dollars à travers les fonds propres d'Investissement Québec et le programme ESSOR du gouvernement du Québec, pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire.

De l'accompagnement stratégique et à l'exportation de la part des experts d'Investissement Québec

Le fabricant de foyers et de poêles résidentiels, Foyers Suprême, a été soutenu dans son projet de croissance par diverses équipes d'Investissement Québec. Les équipes du réseau régional ont d'abord accompagné l'entreprise dans la réalisation d'un bilan d'entreprise et dans le développement de sa planification stratégique. Le fabricant a ensuite été accompagné par l'équipe d'achats québécois pour trouver des fournisseurs québécois et réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. L'entreprise a également obtenu un soutien des experts d'Investissement Québec-CRIQ pour améliorer différents aspects de la production et dans l'identification de projets visant l'augmentation de leur productivité.

L'entreprise Technologie de pensée fabrique des instruments de rétroaction biologique, de rétroaction neurologique et de psychophysiologie, qui sont utilisés dans des traitements thérapeutiques. L'entreprise a été soutenue par les experts d'Investissement Québec International dans ses projets de croissance visant à exporter ses instruments sur les marchés asiatiques, notamment en renforçant ses relations avec d'actuels et de nouveaux partenaires.

WATERAX fabrique des pompes portables spécialisées dans la lutte contre les incendies de forêt. L'entreprise exporte dans plus de 50 pays et est accompagnée depuis plusieurs années par les experts d'Investissement Québec International sur les marchés de l'Amérique latine pour identifier les contacts d'affaires potentiels et pour être mise en relation avec des clients et partenaires potentiels. Cet accompagnement a permis à l'entreprise de soutenir sa croissance sur ces marchés et de signer deux accords de distribution au Mexique.

Et du financement de projets innovants

AFmerica Technologie Inc. oeuvre dans le développement des procédés verts et de technologies propres, dans l'ingénierie chimique et les procédés industriels, dans la production de charbon actif, dans la fabrication d'ouvrages métalliques ainsi que dans la formulation de produits de nettoyage écologiques. L'entreprise a acquis des équipements lui permettant d'accroître sa productivité et sa compétitivité. Le projet a obtenu un prêt de 214 263 $ à travers les fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'un prêt de 166 649 $ du gouvernement du Québec.

Les Aliments Merjex sont spécialisés dans la production et la commercialisation du Tempeh biologique. Dans le but de soutenir sa croissance, l'entreprise a effectué l'achat d'équipements et a obtenu un prêt de 110 000 $ via les fonds propres d'Investissement Québec.

La firme Catalys Lubrifiants, filiale du Groupe Crevier, est devenue l'un des principaux distributeurs de lubrifiants et de produits connexes au Canada. Avec l'objectif de soutenir sa croissance et de renforcer sa présence dans l'ouest du pays, l'entreprise a notamment réalisé l'acquisition d'un distributeur basé au Manitoba et a ouvert un entrepôt en Alberta grâce à un soutien financier total de 10 M$ sous forme de prêt, via les fonds propres d'Investissement Québec.

G Production est la filiale canadienne de Galderma Pharma, qui est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de solutions médicales en dermatologie. L'entreprise réalisera l'installation de nouveaux équipements permettant d'automatiser plusieurs étapes de fabrication et d'augmenter sa capacité de production à son usine de production à Baie-d'Urfé à Montréal. Pour y arriver, G Production a obtenu un prêt de 12,7 M$ via le programme ESSOR du gouvernement Québec, pour lequel investissement Québec agit à titre de mandataire.

Groupe Era est l'un des principaux fabricants de cintres, d'articles de cuisine, de jouets d'hiver, de pelles saisonnières et d'outils de jardin en Amérique du Nord. Pour soutenir sa croissance et son expansion, le Groupe Era a fait l'acquisition d'une entreprise fabriquant des produits complémentaires aux siens. Elle a également fait l'achat d'équipements innovants afin de lui permettre de maximiser l'automatisation de son usine et d'être plus productive. Dans le cadre de ces deux projets, l'entreprise a reçu des prêts totalisant 9,4 M$, dont 8,2 M$ proviennent des fonds propres d'Investissement Québec et 1,2 M$ du gouvernement du Québec.

Photon conçoit et fabrique des systèmes d'analyse et d'imagerie à la fine pointe de la technologie. L'entreprise réalisera l'acquisition d'équipements innovants afin d'automatiser sa production, augmenter sa productivité et soutenir sa croissance. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise a obtenu deux prêts totalisant 320 000 $ provenant à parts égales des fonds propres d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec.

Polykar est un expert en matière d'emballages flexibles écoresponsables offrant une gamme de produits diversifiée. L'entreprise automatisera l'emballage et la mise en boîte de ses produits finis afin d'accroître sa productivité et contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Dans le but de réaliser ce projet, Polykar a obtenu deux prêts totalisant 4 M$ provenant à parts égales des fonds propres d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec.

Portes Alumican est spécialisée dans la conception et la fabrication de portes en acier haut de gamme destinées au marché de la construction domiciliaire depuis 1998. Avec l'objectif d'assurer la croissance de l'entreprise, d'accroître sa productivité et d'offrir les meilleurs produits, l'entreprise a réalisé l'acquisition d'un nouvel immeuble lui permettant d'optimiser la production de ses portes et de répondre à une plus grande demande. Pour y arriver, l'entreprise a reçu un prêt de 2,225 M$ via les fonds propres d'Investissement Québec.

Tripar possède une expertise dans l'estampage et la fabrication de métaux, notamment pour la conception de pièces pour les manufacturiers d'éclairage d'origine et pour d'autres industries, telles que le transport et le chauffage, la ventilation et la climatisation. Pour lui permettre de soutenir sa croissance, d'augmenter sa productivité et de maintenir sa capacité à résoudre les problèmes de ses clients avec des solutions innovantes, l'entreprise effectuera l'achat de nouveaux équipements innovants. Dans le cadre de ce projet, Tripar a obtenu un prêt de 978 975 $ via les fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'un prêt de 761 425 $ du gouvernement du Québec.

Vitrerie Dufour est spécialisée dans la gestion et l'installation de projet en vitrerie architecturale. La division montréalaise réalisera l'acquisition d'équipements et de logiciels afin d'améliorer la productivité et effectuer la transition vers une entreprise numérique. Pour y arriver, l'entreprise a obtenu deux prêts totalisant 519 000 $ provenant à parts égales des fonds propres d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec.

« Investissement Québec est le partenaire incontournable des entreprises de la région qui souhaitent être soutenues et accompagnées dans leurs projets de croissance, d'augmentation de leur productivité ou de transformation numérique. Nos experts régionaux sont fiers d'appuyer nos entreprises de Montréal dans leurs différents projets, à travers différents types de soutien, tant financier, technologique que stratégique. », souligne Catherine Beaudoin, directrice régionale principale, Québec Ouest.

La productivité et la maturité technologique des entreprises avancent, mais du chemin reste à faire

Les données récentes de productivité confirment que le Québec réduit l'écart qu'il accusait par rapport au reste du Canada. Selon Statistique Canada :

La productivité manufacturière du Québec a affiché une variation annuelle moyenne positive (0,07 %) contrairement à l' Ontario (-0,41 %) et au Canada (-0,35 %) entre 2016 et 2021.

(-0,41 %) et au (-0,35 %) entre 2021. Entre 2018 et 2021, la productivité du travail pour l'ensemble des entreprises du Québec, tous secteurs confondus, a crû de 5,6 %, contre 2,5 % au Canada et 1,5 % en Ontario .

De plus, une étude commandée par Investissement Québec à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), réalisée au cours de l'été 2022, révèle aussi une tendance très prometteuse quant à la capacité du secteur manufacturier québécois de se mesurer aux leaders mondiaux relativement à la numérisation et la robotisation de ses opérations et à l'utilisation de technologies de pointe.

L'étude, qui visait à établir une comparaison du secteur manufacturier québécois avec ses principaux concurrents et partenaires économiques et commerciaux, démontre notamment que :

Le rythme de croissance (en %) des acquisitions et installations de robots par le secteur québécois de la fabrication a été, entre 2014 et 2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine.

2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine. Si ce rythme de croissance se maintient, le Québec pourrait rattraper complètement d'ici 2030 son retard en matière de robotisation par rapport à la moyenne mondiale1.

Consultez les principaux résultats de l'étude de l'IRÉC

« Les indicateurs relatifs à la transition technologique de nos entreprises sont clairs : les entreprises québécoises ont compris l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité. Et notre productivité s'améliore. Si la tendance qui se dessine est encourageante, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut maintenir le cap, et continuer d'innover. Malgré un contexte économique préoccupant, nous demeurons optimistes, et Investissement Québec sera présent aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leurs projets », conclut Guy LeBlanc.

