Dante Genomics lance Avanti Software pour une interprétation génomique prête-à-l'emploi réalisée en quelques minutes au lieu de plusieurs heures

NEW YORK, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a lancé aujourd'hui la version bêta d'Avanti, son logiciel propriétaire B2B offrant une interprétation de variantes et une production de rapports à grande échelle. Avanti fournit aux cliniciens, généticiens et chercheurs une interface Web prête-à-l'emploi qui génère parallèlement, en moins de cinq minutes, des rapports sur l'ensemble du génome et de l'exome, les panneaux cibles et d'autres ensembles de données de NGS (next-generation sequencing, ou séquençage à haut débit).

Tous les professionnels en génomique peuvent s'inscrire et commencer à produire des rapports en quelques minutes en se rendant à la page suivante :

https://avanti.dantegenomics.com

Avanti utilise les fichiers VCF ou FASTQ comme entrée pour produire parallèlement, en quelques minutes, des rapports complets sur une grande variété de domaines cliniques. Le logiciel Avanti étant indépendant de la plateforme, il peut produire des rapports génomiques et améliorer l'offre génomique des médecins et des chercheurs, quel que soit le séquenceur utilisé.

Voici certaines de ses principales caractéristiques :

Possibilité de s'inscrire et de générer le premier rapport en quelques minutes seulement

Prêt-à-l'emploi

Catalogue de 125 rapports

Analyses secondaires et tertiaires

Génération parallèle de rapports en moins de 5 minutes

Analyses en trio et analyses de population avancées

Prise en charge des références GRCh37 et GRCh38 dans les fichiers VCF

Ensemble avancé d'API

Aucune intégration requise ; démarrage en 3 minutes

Tarification transparente ; pas de frais de licence

Aucune formation en bio-informatique ou en informatique requise

Compatible avec les ensembles de données Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, Complete Genomics/MGI, Element et Ultima

« Notre logiciel Avanti a été conçu pour offrir à l'équipe Dante de la vitesse et de la précision à grande échelle. Compte tenu du succès que nous avons constaté en interne, nous avons décidé de le rendre disponible aux utilisateurs externes. Avanti donne aux cliniques et aux chercheurs le logiciel dont ils ont besoin pour stimuler leur interprétation génomique, a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. Avanti n'impose pas de frais de licence coûteux aux clients, et ne requiert pas de processus d'intégration ni de connaissances spécifiques en bio-informatique. Nous avons conçu un logiciel prêt-à-l'emploi que les professionnels de la génomique et des soins de santé peuvent commencer à utiliser en quelques minutes seulement. Ceci leur permet de réaliser des interprétations du séquençage complexe de l'ensemble du génome à grande échelle avec la vitesse et l'évolutivité sur lesquelles s'appuie Dante Genomics. »

Le logiciel Avanti utilise la sortie de données brutes de n'importe quel séquenceur comme entrée pour créer des rapports génomiques utiles sur le plan clinique et contenant des informations médicales exploitables.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

