/R E P R I S E -- Exo tiendra une séance publique à Blainville le 28 mars 2023/





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Exo tient à informer sa clientèle qu'une séance d'information publique hybride se tiendra le mardi 28 mars 2023, à 19 heures. Les participants sont invités à se présenter à la Bibliothèque Paul-Mercier, au 1003, rue de la Mairie à Blainville. La séance sera également webdiffusée en direct sur la page Facebook d'exo.

Cette séance d'information sera l'occasion de présenter les actions et les défis d'exo. Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

En les faisant parvenir à l'avance via le site web d'exo avant le 24 mars à 23 h 59?;

Sur place au microphone lors de la séance publique?;

En direct sur le fil de discussion Facebook lors de la séance publique.

Veuillez noter que lors de la période de questions, nous débuterons en alternance avec celles reçues à l'avance sur le site web d'exo et celles posées sur place dans la salle. Si le temps nous le permet, nous conclurons avec les questions posées en direct sur le fil de discussion de l'événement transmis sur Facebook.

«?Cette séance sera l'occasion de présenter les actions concrètes que nous mettons en place pour augmenter l'attractivité de nos services de transport collectif. Il est important pour nous d'aller rencontrer, en personne et en virtuel, notre clientèle pour échanger et répondre à leurs questions. Cette séance d'information publique, qui se déroulera à Blainville, sera l'occasion pour les usagers de la couronne nord de venir s'entretenir en personne avec les représentants d'exo sur place, notre présidente du conseil d'administration, Josée Bérubé, et moi-même. Nous avons hâte de vous rencontrer?», a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour toutes informations à propos de la séance publique du 28 mars prochain ou pour poser vos questions : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

Il sera possible d'accéder au visionnement de la séance d'information publique directement sur la page Facebook d'exo : https://www.facebook.com/alloexo/events

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 216 lignes d'autobus et 89 lignes de transport collectif par automobile.

