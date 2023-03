/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Gould fera une annonce et fera le point sur la prestation du service de passeport/

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale tient aujourd'hui à l'Hôtel Westin Montréal son colloque Se préoccuper de la violence conjugale en milieu de travail : enjeux et pratiques innovantes. Organisé dans le cadre du...

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, fera le point sur la prestation du service de passeport. Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale. Date: Le...

CGI a signé un nouveau contrat-cadre mondial de cinq ans avec Sodexo, multinationale française de 422?000 employés offrant chaque jour des services de restauration, de gestion des installations (facilities management) et des solutions d'avantages...

Appian a annoncé aujourd'hui qu'il était nommé leader dans le premier rapport du groupe Everest sur les technologies d'assurance, le Digital Claims in Property and Casualty Insurance Solutions - PEAK Matrix® Assessment 2023 (Solutions numériques de...