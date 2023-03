Le Dr Laurent Duvernay-Tardif, joueur vedette de la NFL, se rendra à StFX pour partager ses conseils en matière de nutrition et de bien-être





MONTRÉAL, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le joueur de football professionnel et diplômé de la faculté de médecine, Laurent Duvernay-Tardif se rendra à l'université St. Francis Xavier pour rencontrer les étudiants dans le cadre du programme Le Circuit, Propulser la performance athlétique de Sodexo. Le champion du Super Bowl 2020 anime des visites sur le campus et des visites virtuelles qui mettent en lumière la saine alimentation, comment les aliments améliorent les fonctions cognitives, la concentration et l'énergie, ainsi que l'importance de l'activité physique.



«?Je suis ravi de rencontrer les étudiants de StFX et de leur parler des avantages d'un mode de vie sain?», a déclaré Laurent Duvernay-Tardif. «?J'ai hâte de partager mes expériences personnelles avec eux et d'influencer leurs choix de vie?».

Le Circuit est un programme novateur de santé et de bien-être pour les jeunes gens qui associe l'accès à des repas frais, diversifiés et passionnants à une éducation nutritionnelle facile à comprendre. Il fait appel à la curiosité croissante des jeunes pour la nourriture et son impact sur leur corps et leur santé. Les étudiants apprennent comment différents aliments peuvent les soutenir physiquement et mentalement, ce qui leur permet de prendre des décisions intelligentes et saines aujourd'hui et pour l'avenir.

«?En tant qu'athlète professionnel et diplômé de la facuté de médecine, Laurent présente une perspective exceptionnelle de la nutrition et de l'activité physique?», a déclaré Martin Lapointe, vice-président des opérations, programmes d'éducation, Sodexo Canada. «?En ce qui concerne notre engagement envers le programme Le Circuit, Propulser la performance athlétique, je ne vois pas de meilleur ambassadeur de notre travail sur les campus qu'un médecin qui est une vedette du football professionnel.?»

Duvernay-Tardif rencontrera les étudiants au cours de deux événements à StFX le 24 mars 2023. Le premier est un petit-déjeuner sur le leadership athlétique pour 120 personnes de 7 h 30 à 9 h 30 au McKenna Centre Schwartz School of Business (4e étage). Le second événement est une discussion en personne avec Laurent de 10 h 30 à midi dans l'auditorium Schwartz où près de 300 étudiants en kinésiologie, en nutrition humaine et d'autres programmes seront présents.

À propos de Laurent Duvernay-Tardif

Duvernay-Tardif a reçu le prix Sports Illustrated's 2020 Sportsperson of the Year, le prix ESPY Muhammad Ali Sports Humanitarian Award 2021 ainsi que le trophée Lou Marsh 2020 en tant qu'athlète canadien de l'année. Il est également porte-parole du Québec pour la campagne de la persévérance scolaire depuis 2019.

Originaire de Mont-Saint-Hilaire, au Québec, il a grandi dans la région de Montréal. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre le football et la médecine, il a refusé de faire de compromis et a poursuivi ses deux rêves. En 2018, il a obtenu un doctorat en médecine à l'Université McGill tout en jouant au football professionnel pour les Chiefs de Kansas City. Comme il le dit aux jeunes qu'il rencontre lors de ses nombreuses conférences dans les écoles : Tout est une question d'équilibre. N'abandonnez pas vos passions!

Convaincu que l'activité physique et la créativité sont des facteurs clés du développement et de la réussite scolaire des enfants, il a créé, avec sa partenaire de longue date, Florence-Agathe Dubé-Moreau, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Avec pour devise Bouger, Motiver, Inspirer, elle promeut l'équilibre entre les sports, les arts et les études.

À propos de St. Francis Xavier

Fondée en 1853, St. Francis Xavier a une longue et fière tradition en tant que l'une des plus anciennes universités du Canada. Nous cultivons depuis près de 170 ans une mentalité de force et de persévérance. La rigueur intellectuelle est au coeur de nos actions et nous nous engageons à former des étudiants qui aspirent à devenir des citoyens du monde dotés d'un sens aigu de la communauté.Notre devise Quaecumque Sunt Vera, ou "Tout ce qui est vrai", reflète parfaitement nos valeurs d'intégrité, de dignité, de vérité et de respect pour tous.

À propos de Sodexo

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007.

