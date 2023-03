Avis aux médias - Conférence et table-ronde pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) organise une conférence et table-ronde sous la thématique « La lutte contre le racisme et la discrimination systémiques : Les droits de la personne comme rempart aux inégalités et aux injustices sociales », en collaboration avec la Commission canadienne de l'UNESCO.

Lors de cet événement seront abordés les enjeux et les pistes de solution liées à la discrimination raciale dans différents secteurs notamment la santé, le travail et l'éducation. Parmi les invités, notons, entre autres, la présence des personnes suivantes :

Tina Stavrinaki, vice-présidente du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale

Roda Muse , secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO

, secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO Myrlande Pierre , vice-présidente de la CDPDJ

Pour obtenir plus de renseignements sur l'événement : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/conference-journee-internationale-elimination-discrimination-raciale

Détails sur la conférence et table-ronde

Date : 21 mars

Heure : 13 h

Lieu : En ligne

Des entrevues peuvent avoir lieu en amont de l'événement, entre 9 h et midi.

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :