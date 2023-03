Les Fermes Cavendish(MD) lauréats des prix Produit de l'année Canada 2023





DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'heure est venue de mettre à jour votre liste d'épicerie. Les Fermes CavendishMD sont ravies de vous annoncer avoir remporter le prestigieux prix Produit de l'année Canada pour ses Mini Galettes de Pommes de Terre Cuisson Rapide All-Day Breakfast. Votés par les consommateurs eux-mêmes, les prix Produit de l'année sont les plus prestigieux au monde et sont décernés aux produits particulièrement innovants. Les Fermes Cavendish ont remporté la catégorie des aliments du déjeuner.



Les Mini Galettes de Pommes de Terre Cuisson Rapide All-Day Breakfast offrent aux Canadiens toute la saveur des pommes de terre dorées dans un petit format. Appréciées pour leur côté pratique, prêtes en seulement cinq minutes à la friteuse à air, les consommateurs peuvent profiter du même goût de pommes de terre rissolées dont ils raffolent en deux fois moins de temps.

« Nous sommes heureux de constater que les Canadiens aiment autant que nous les Mini Galettes de Pommes de Terre Cuisson Rapide All-Day Breakfast des Fermes CavendishMD, a déclaré Julie Levesque, directrice principale du marketing Les Fermes Cavendish. C'est un plaisir d'être en si bonne compagnie avec les lauréats de cette année et de mettre en valeur la qualité et l'excellence des produits canadiens. »

Les produits lauréats, répartis en 25 catégories distinctes, reçoivent le titre de Produit de l'année pour leur innovation exceptionnelle, à l'issue d'une enquête conduite auprès de 4 000 consommateurs canadiens par Kantar, un leader mondial en enquête de consommation. Le macaron rouge, facilement reconnaissable dans le monde entier, est signe pour les consommateurs qu'ils peuvent trouver les meilleurs produits sur le marché.

À propos : Les Fermes Cavendish sont une entreprise familiale depuis plus de 40 ans. Les produits qu'ils cultivent et qu'ils fabriquent sont issus d'une grande fierté, d'un dévouement de tous les instants et d'un véritable savoir-faire. Les Mini Galettes de Pommes de Terre Cuisson Rapide All-Day Breakfast des Fermes CavendishMD peuvent être trouvées au rayon des produits surgelés dans votre épicerie préférée partout au Canada. Vous pouvez trouver une sélection de produits des Fermes Cavendish dans la plupart des épiceries.

Contact info:

Alexandra Tushingham

Consultant

Argyle

905-999-7565

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a1d1679-463d-4c1a-8a46-ca2b6f109386

