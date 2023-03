Forrester annonce le programme complet de sa conférence CX EMEA 2023





Forrester (Nasdaq : FORR) annonce aujourd'hui le programme complet de sa conférence CX EMEA, qui se tiendra à Londres et en ligne les 10 et 11 mai 2023. À l'heure où les marques grand public se préparent à de forts vents contraires au niveau macroéconomique, y compris l'inflation, les pénuries de talents, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, et un manque de vision partagée dans l'entreprise constituent de véritables défis. Il est maintenant temps que les fonctions tournées vers le client établissent une compréhension commune et collective de ses attentes , ce qui crée de la valeur pour leurs propres clients et stimule une croissance durable de leur activité. Forrester constate que les entreprises ayant des niveaux élevés d'alignement sur l'ensemble des fonctions, y compris la CX, le marketing et le numérique, enregistrent une croissance des revenus 2,4 fois plus élevée et une croissance de la rentabilité 2 fois plus élevée que celles dont l'alignement est partiel ou inexistant.

Avec des expériences immersives, des présentations liminaires, des études de cas et des sessions dédiées en petits groupes basés sur des jeux de rôles, le CX EMEA 2023 offrira les dernières connaissances, modèles et cadres de recherche pour aider les décideurs de la relation client (CX), du marketing B2C et du numérique à s'aligner sur les priorités qui favorisent la fidélité à long terme des clients. Les sujets clés comprennent la façon de construire une organisation focalisée sur le client ; comment tirer parti de l'analyse et de la connaissance des consommateurs pour prouver le retour sur investissement de la CX ; comment accélérer une pratique CX dans un environnement numérique ; et comment naviguer et protéger la vie privée des consommateurs.

En outre, Forrester décernera son EMEA Customer-Obsessed Enterprise Award 2023 et présentera comment le lauréat illustre le focus client en le plaçant au centre de son leadership, de sa stratégie et de ses opérations. Les participants peuvent également réseauter avec des pairs du secteur, suivre le cours de certification CX de Forrester, et assister à l'Executive Leadership Exchange, un programme exécutif uniquement sur invitation, pour mettre en pratique le leadership éclairé de Forrester présenté lors de la conférence.

Parmi les sessions à ne pas manquer figurent :

Comment diriger une entreprise focalisée sur le client. Apprenez les habitudes clés des leaders qui ont transformé leur entreprise en utilisant les grands principes de la focalisation sur le client.

Apprenez les habitudes clés des leaders qui ont transformé leur entreprise en utilisant les grands principes de la focalisation sur le client. Pratiquer une conception responsable pour générer une valeur durable. Cette session discutera des raisons pour lesquelles la conception responsable est devenue un impératif commercial et des méthodes pour atténuer les conséquences imprévues de la conception.

Cette session discutera des raisons pour lesquelles la conception responsable est devenue un impératif commercial et des méthodes pour atténuer les conséquences imprévues de la conception. Comment intégrer la valeur à vie du client. Moins de la moitié des leaders mondiaux de la CX peuvent prouver le retour sur investissement de leurs initiatives CX. Cette session partagera comment les équipes CX peuvent démontrer une valeur commerciale claire.

Moins de la moitié des leaders mondiaux de la CX peuvent prouver le retour sur investissement de leurs initiatives CX. Cette session partagera comment les équipes CX peuvent démontrer une valeur commerciale claire. Les leaders numériques de demain. Cette session aidera à définir les attributs clés des dirigeants du numérique.

Cette session aidera à définir les attributs clés des dirigeants du numérique. Préparez-vous à l'ère du marketing sans cookies. La dynamique sectorielle, des règles strictes en matière de protection de la vie privée et des comportements plus protecteurs des consommateurs sont des défis en matière de marketing. Cette session offrira des conseils pour aider les spécialistes du marketing B2C à réussir dans cet environnement.

« Maintenant plus que jamais, pour prospérer, les entreprises doivent placer les clients au coeur de tout ce qu'elles font », déclare Martin Gill, vice-président et directeur de recherche chez Forrester et modérateur du CX EMEA. « CX EMEA a pour objectif de montrer aux leaders de la CX, du marketing et du numérique comment ils peuvent s'aligner autour des priorités axées sur le client pour élaborer une vision commune et turbocompresser leur moteur de croissance afin d'obtenir des résultats commerciaux pérennes, comme une meilleure rétention des clients et une croissance accrue des revenus et de la rentabilité. »

Ressources :

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'un des cabinets d'études et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, de la vente et des produits à utiliser la focalisation client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux activités et aux conseils exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier ont le pouvoir de faire preuve d'audace au travail afin de traverser les périodes de changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wavetm, sur 100 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous rendre sur Forrester.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 04:05 et diffusé par :