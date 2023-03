En tête de la tendance des pick-ups, le nouveau modèle GWM PICKUP fait ses débuts au Moyen-Orient





BAODING, Chine, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 mars dernier, GWM a organisé une conférence sur les modèles de marque GWM à Riyad, en Arabie saoudite. GWM a officiellement lancé son nouveau modèle de pick-up mondial POER KINGKONG sur le marché du Moyen-Orient.

Lors de la conférence de presse, le responsable du marché du Moyen-Orient de GWM a présenté aux médias locaux et aux invités les réalisations en matière de développement mondial et les points forts du modèle GWM PICKUP. Le POER KINGKONG, le dernier modèle mondial de GWM PICKUP, a fait ses débuts en Arabie Saoudite. Il présente un design et des performances améliorés.

Le POER KINGKONG est doté d'une grande calandre, d'un nouveau style de phares et de lignes en trois dimensions, créant ainsi un effet visuel élégant et dynamique. En ce qui concerne la puissance, il est équipé d'un moteur 2.0T et d'une transmission manuelle à six vitesses. Ce système de propulsion est efficace et fiable, et peut répondre aux besoins de conduite des consommateurs dans différentes conditions de route.

« Le POER KINGKONG hérite du style classique de GWM PICKUP et de ses performances. Ces avantages permettent de mieux répondre aux besoins des consommateurs dans différents scénarios. Cela démontre sans aucun doute la puissance de GWM PICKUP », a déclaré le représentant principal d'un distributeur après avoir essayé le véhicule.

Les pick-ups sont les premiers modèles exportés par GWM sur le marché international. Pour répondre aux différents besoins des divers marchés dans le monde, GWM a lancé plusieurs modèles de pick-up, tels que GWM POER, POER KINGKONG et POER SHANHAI. À ce jour, plus de 2 millions de pick-ups GWM ont été vendus dans le monde entier, ce qui en fait le meilleur partenaire des utilisateurs grâce à sa fiabilité.

Le GWM POER, modèle intelligent haut de gamme de GWM PICKUP, a été commercialisé dans plus de 50 pays, dont la Chine, l'Australie, le Chili, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, et ses ventes ont connu une forte croissance. Selon le dernier rapport publié par GWM, les ventes mondiales de GWM POER en février de cette année ont atteint 12 882 unités, et ses ventes mondiales cumulées ont dépassé 400 000 unités depuis son lancement il y a un peu plus de trois ans.

Le GWM POER a également remporté plusieurs prix prestigieux pour sa qualité exceptionnelle. Il a reçu une note de sécurité cinq étoiles de l'ANCAP (Australasian New Car Assessment Program, programme australasien d'évaluation des voitures neuves). Sur le marché sud-africain, le GWM POER a remporté le prix du « nouveau véhicule commercial léger de l'année » et s'est rapidement classé parmi les dix premiers véhicules sur ce segment de marché. Au Chili, le GWM POER a été reconnu par le marché et les utilisateurs, et a remporté le prix du « meilleur pick-up de l'année » décerné par MT Online, un média automobile professionnel local.

À l'avenir, GWM PICKUP s'engagera à créer constamment des modèles plus intelligents et plus sûrs et à continuer d'élargir sa gamme de produits sur le marché international. Le POER KINGKONG devrait faire son apparition sur plusieurs marchés cette année, offrant ainsi aux consommateurs des choix de pick-ups plus personnalisés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035846/Leading_the_Trend_of_Pickup_Trucks__a_New_GWM_PICKUP_Model_debuts_in_the_Middle_East.jpg

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 02:44 et diffusé par :