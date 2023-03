CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG Machinery dévoile sa nouvelle stratégie de marque pour le marché américain





L'entreprise annonce son nouveau slogan mondial « Solid to Succeed »

LAS VEGAS, le 21 mars 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425; « XCMG »), le troisième plus important fabricant mondial de machines de construction, a présenté sa nouvelle stratégie de marque pour le marché américain au CONEXPO-CON/AGG 2023, qui a eu lieu du 14 au 18 mars au Centre des congrès de Las Vegas.

La nouvelle stratégie de l'entreprise aux États-Unis est appuyée par un nouveau slogan mondial, « Solid to Succeed », ainsi que par un nouvel objectif et une nouvelle philosophie d'entreprise. XCMG entend recourir à sa nouvelle stratégie pour instaurer une nouvelle culture au sein de l'entreprise tout en adoptant de nouvelles tendances ciblant de nouveaux segments de marché.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie pour le marché américain, l'entreprise mettra l'accent sur cinq grands domaines sur lesquels elle base son succès : l'internationalisation, les produits haut de gamme, le service à la clientèle, le développement écologique et le développement intelligent.

Le dernier élément de la nouvelle stratégie de XCMG pour le marché américain concerne les ambitions de l'entreprise en tant qu'organisation globale. XCMG s'efforce de se présenter comme un « compagnon autonomisant à votre service », démontrant son dévouement envers sa clientèle tout en offrant des connaissances approfondies grâce à sa vision de l'industrie. L'entreprise vise à servir tous ses clients en tant qu'organisation collective sur laquelle ils peuvent compter.

Le nouveau slogan, « Solid to Succeed », témoigne de l'engagement de l'entreprise à agir sans relâche pour répondre aux besoins de ses clients, dans le but ultime d'éliminer tout temps d'arrêt en tant que partenaire.

XCMG a également mis à jour sa mission pour englober la « réactivité et la valeur ». L'entreprise se consacre à demeurer réactive et proactive, et à créer en permanence une valeur extraordinaire pour la clientèle du point de vue de la qualité, des services et de la technologie.

XCMG a choisi son nouveau slogan comme moyen de démontrer son envergure mondiale et son dévouement à favoriser la localisation de ses activités. Le slogan visionnaire souligne également la façon dont l'entreprise répond activement à toutes les tendances technologiques importantes dans le cadre de sa mission de servir ses clients efficacement. De plus, le slogan met en évidence l'attitude centrée sur le client de l'entreprise et sa réaction rapide aux besoins du marché, et ce, d'une manière respectueuse de l'environnement. L'entreprise, qui cherche à se développer rapidement pour devenir une entreprise de calibre mondial, accordera la priorité aux produits de grande qualité et au contrôle des risques.

À l'échelle mondiale, le succès de l'entreprise à ce jour est indéniable. En plus d'être le troisième plus important fabricant de machines de construction au monde, XCMG est le plus grand fabricant de grues mobiles au monde et le plus grand fabricant d'équipement d'origine (FEO) de la Chine pour une 34e année consécutive. De plus, l'entreprise consacre 5 % de ses revenus d'exploitation chaque année aux activités de recherche et développement, dans une perpétuelle quête d'innovation.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://xcmg-usa.com/ .

