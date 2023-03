Ubitus et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique pour alimenter diffusion de jeux dans le cloud





Ubitus tirera parti de l'infrastructure mondiale de Google Cloud, de ses processeurs graphiques (GPU) et de ses ressources de machine virtuelle (VM, ou virtual machine) pour donner vie à plus de jeux par le biais de la diffusion cloud

La solution d'Ubitus GameCloud sera disponible dans le Google Cloud Marketplace

TOKYO, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K., un fournisseur de premier rang de technologies de diffusion cloud, et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à faire progresser le développement de la diffusion cloud dans l'industrie du jeu. Dans le cadre de cette collaboration, Ubitus a choisi Google Cloud comme principal fournisseur de services cloud et exécutera la majorité de ses charges de travail sur Google Cloud. De plus, la solution GameCloud d'Ubitus sera disponible dans le Google Cloud Marketplace, offrant aux développeurs un accès encore plus large à ses technologies de jeu dans le cloud. Ubitus travaille avec les principaux éditeurs et fabricants de consoles de jeu dans le but d'aider les développeurs à fournir du contenu aux joueurs du monde entier.

Les entreprises de jeux ont besoin de fournisseurs de technologies de streaming qui peuvent les aider à améliorer considérablement leur rapport entre le coût et la performance. En déplaçant les exigences matérielles vers le cloud, les entreprises de jeux peuvent permettre aux utilisateurs de jouer à leurs jeux préférés sur n'importe quel appareil (téléviseurs ou téléphones mobiles), à toutes les configurations, et en diffusant des images à une résolution 4K complète. Ces avantages aident les entreprises du secteur à atteindre de nouveaux publics, à créer de nouvelles occasions d'affaires et à améliorer l'expérience client.

Ensemble, les deux entreprises s'associeront pour transformer numériquement la diffusion de jeux dans le cloud des manières suivantes :

Accélérer l'innovation sur les marchés : Ubitus s'appuiera sur les capacités mondiales de Google Cloud, ses ressources en processeurs graphiques et machines virtuelles, ainsi que son expertise en matière de données, d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine (ML), en vue d'améliorer la qualité et la puissance de ses services de diffusion en continu et de ses services sur demande destinés à l'industrie des jeux et au-delà, notamment les secteurs de la mode, de l'immobilier et de l'automobile.

La solution brevetée GameCloud d'Ubitus sera disponible sur le , apportant un soutien supplémentaire à la distribution mondiale de contenu. Transformation numérique de la distribution de jeux dans le cloud : Ubitus tirera parti de l'infrastructure ouverte de Google Cloud, de sa protection renforcée en matière de cybersécurité et de son expertise en données, en intelligence artificielle et en apprentissage machine pour rationaliser davantage la distribution de jeux dans le cloud à l'échelle mondiale.

« Grâce à notre collaboration avec Google Cloud, nous fournirons l'un des services de streaming les plus flexibles et les plus puissants pour répondre aux stratégies de mise sur le marché des clients, a déclaré Wesley Kuo, fondateur et PDG d'Ubitus. Notre partenariat permet aux jeux de distribuer plus facilement, à l'échelle mondiale, des contenus interactifs haute fidélité sur tous les appareils, y compris les ordinateurs, les appareils mobiles, les tablettes, l'IPTV, ainsi que les casques de réalité virtuelle et ceux de réalité augmentée. »

« Alors que nous envisagions, chez Google, l'avenir de la diffusion de jeux dans le cloud, nous avons constaté que l'offre robuste d'Ubitus place la barre encore plus haut dans l'industrie des jeux, a affirmé Jack Buser, directeur de la division de jeux de Google Cloud. Notre partenariat avec Ubitus souligne une fois de plus l'engagement de Google Cloud à alimenter les jeux de service en direct sur les appareils connectés de tous types. »

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plateforme de streaming cloud au monde, et s'engage à fournir une expérience utilisateur supérieure via sa technologie de pointe. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau haut débit, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux, les smart TV et les PC. Grâce à la technologie innovante GameCloud®, Ubitus est en mesure de diffuser du contenu multimédia interactif avec une expérience immersive sur plusieurs appareils pour les opérateurs de plateformes et les développeurs de contenu numérique, afin d'accélérer la vulgarisation du métavers avec de larges applications.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de toutes les organisations à transformer numériquement leurs activités. Nous proposons des solutions d'entreprise qui exploitent la technologie de pointe de Google, le tout sur le cloud le plus propre du secteur. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser la croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

