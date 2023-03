La nouvelle puce Ruby de Stilla et le système naica® conforme à la section 11 de la norme 21 du CFR permettent l'automatisation complète des tests PCR numériques dans les applications cliniques





Stilla Technologies, la société de PCR numériques multiplex, a récemment lancé la puce Ruby, le premier consommable «?load-and-go?» (charger et lancer) du marché des PCR numériques, optimisé pour son système naica®. Le système naica® , qui est désormais conforme à la section 11 de la norme 21 du CFR (Code des réglementations fédérales), est intégrée à un flux de travail entièrement automatisé partant de l'échantillon jusqu'aux résultats, le premier de ce type pour la PCR numérique. Cette plateforme répond aux exigences de plus en plus nombreuses en matière de capacité de traitement et de réglementation pour de nombreuses applications cliniques, notamment en ce qui concerne le développement et le contrôle qualité de thérapies cellulaires et géniques ou les applications de biposie liquide pour la détection de l'ADN tumoral circulant (ADNc).

Pouvant traiter jusqu'à 96 échantillons en moins de trois heures, la puce Ruby est conçue avec un espacement standard des plaques SBS compatible avec des pipettes multicanaux pour un chargement manuel et peut être facilement intégrée à des robots communs de manipulation de liquides. L'une des principales caractéristiques de la puce Ruby est qu'elle est prête à l'emploi et préchargée avec des chambres scellées, ce qui permet d'ajouter le mélange d'échantillons en une seule étape de pipetage en perçant une feuille d'aluminium. Cette méthode permet de limiter les contaminations croisées et de réduire les manipulations.

«?Chez Stilla, nous cherchons à fournir aux chercheurs un moyen efficace et simplifié de charger leurs précieux échantillons biologiques pour l'analyse, en garantissant la précision et l'exactitude, et en réduisant au minimum le temps de travail?», déclare le fondateur et directeur de la technologie de Stilla Technologies, Remi Dangla. « Pour illustrer notre savoir-faire, nous nous sommes associés à Promega Corporation pour créer une solution entièrement automatisée pour l'analyse par PCR numérique. Ce flux de travail combinera le système naica® avec les capacités de préparation automatisée d'échantillons de Promega ainsi que leurs systèmes Maxwell® pour l'extraction d'échantillons?», ajoute-t-il.

«?Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Stilla veut directement répondre à la demande du marché pour un logiciel conforme aux réglementations, ainsi que pour une réduction des manipulations manuelles?», déclare le président-directeur général de Stilla Technologies, M. Philippe Mourere. «?Le système naica® répond à ces normes, et dans le cadre de la thérapie cellulaire et génique et de la quantification des biopsies liquides ou de l'ADNc, les utilisateurs finaux trouvent une utilité à la plateforme à travers de multiples processus, que ce soit dans le développement analytique, le dépistage des échantillons ou le suivi des patients, ou pour l'évaluation de la qualité dans la fabrication à grande échelle d'un produit thérapeutique?», ajoute-t-il.

Stilla Technologies et Promega Corporation participeront prochainement à la réunion annuelle 2023 de l'AACR, qui se tiendra à Orlando, en Floride. Lors de la conférence, les sociétés ont prévu de présenter l'affiche scientifique intitulée «?Automated workflow for sensitive and robust nucleic acid quantification : sample extraction and dPCR analysis utilizing the MaxPreptm Liquid Handler, Maxwell® extraction system, and highplex assays on the naica® system?» (Flux de travail automatisé pour une quantification sensible et solide des acides nucléiques : extraction d'échantillons et analyse dPCR à l'aide du manipulateur de liquide MaxPreptm, du système d'extraction Maxwell® et des essais highplex sur le système naica®) au cours d'une séance qui aura lieu le lundi 17 avril.

Stilla Technologies est une société de PCR numérique multiplex qui transforme des données génomiques complexes en informations exploitables dans un grand nombre d'applications cliniques et de recherche, notamment les études sur le cancer et les biopsies liquides, les thérapies cellulaires et génétiques, la détection des maladies infectieuses et les tests alimentaires et environnementaux. La solution révolutionnaire Crystal Digital PCRtm de Stilla, le système naica®, est le premier système de PCR numérique du secteur doté de six canaux fluorescents, offrant aux chercheurs biomédicaux et aux cliniciens la plus grande capacité de multiplexage et de détection disponible sur le marché. Stilla a son siège américain à Boston, dans l'État de Massachusetts, son siège européen à Paris, en France, et des partenariats stratégiques de distribution et d'affaires en Chine et dans toute la région EMEA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stillatechnologies.com.

