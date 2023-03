FlexTrade recrute un expert senior en OMS sell side pour stimuler la croissance dans la région EMEA





FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de l'exécution multi-actifs, annonce la nomination de Rajiv Shah au poste de responsable des ventes de l'EMEA pour son système OEM sell side, FlexOMS.

FlexOMS, la plateforme phare de l'OMS incluse dans la suite de solutions sell-side de FlexTrade, a été conçue pour accroître l'efficacité du trading en simplifiant les complexités de ses flux de travail contemporains. La solution de trading en architecture ouverte prend en charge les activités à forte et à faible intensité en fournissant une plateforme multi-active unifiée pour les opérations de trésorerie, les programmes de trading, les contrats à terme et les options, les ETF, les swaps, les revenus fixes et les opérations de change.

À ce poste nouvellement créé, Rajiv sera le responsable de la stratégie commerciale de FlexTrade et du développement des solutions pour les salles de marché au sein de la région EMEA. Rajiv a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la technologie financière et a fait ses preuves dans l'élaboration et l'exécution de stratégies de vente et de croissance commerciale dans l'espace de trading front-office et middle-office au sein d'entreprises de logiciels renommés. Il a récemment travaillé pour des organisations telles que Cosaic, où il a été le responsable mondial des ventes. Il a également occupé plusieurs postes de direction pendant 20 ans chez Fidessa, notamment en tant que directeur des ventes et de la gestion des comptes de la région EMEA pour l'ensemble des produits et services de Fidessa.

Rajiv Kedia, fondateur et directeur associé chez FlexTrade, a noté : : "« Depuis plus de 25 ans, FlexTrade montre la voie en offrant des solutions OEMS innovantes aux communautés des acheteurs et des vendeurs. Nous pensons que la combinaison puissante et unique de la technologie innovante, ouverte et évolutive de FlexOMS, appuyée par l'expérience de service personnalisé et l'expertise de domaine de FlexTrade, répond à un grand besoin dans le paysage sell-side de la zone EMEA.

Nous constatons déjà une forte croissance et un intérêt certain ; nous injectons également une quantité non négligeable de fonds dans ce marché. L'un des éléments clés de la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance pour la solution et l'activité en zone EMEA, est de s'assurer que nous ayons les meilleures personnes en place. Grâce à sa longue expérience, personne n'est mieux placé que Rajiv Shah pour nous assister dans notre progression. »

Rajiv Shah, directeur des ventes des solutions Sell-Side à FlexTrade EMEA, a déclaré :« Le paysage actuel en constante évolution implique que les vendeurs doivent travailler avec un partenaire OMS fiable, qui est ouvert à l'innovation. Choisir le fournisseur de solutions adéquat pour répondre à ces exigences est essentiel pour soutenir les activités de leurs clients et évoluer sur un marché de plus en plus concurrentiel.

C'est la période idéale pour rejoindre FlexTrade. D'un point de vue commercial, l'entreprise a démontré sa capacité à créer et à développer des relations durables avec ses clients grâce à une assistance hors pair et à une stratégie axée sur le client. Parallèlement à tout ça, les capacités avancées de FlexOMS en font l'une des offres les plus attrayantes disponibles dans l'espace OEMS. »

À propos des solutions de trading sell side de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est une société mondiale de technologie financière qui vise à booster l'efficacité de négociation en simplifiant les flux de travail de négociation actuels par la fourniture d'une plateforme de négociation sell side multi-actifs unifiée. Convaincue de l'importance de sa mission, FlexTrade atteint cet objectif par un service et une assistance inégalés proposés aux entreprises high touch et low touch en matière de trésorerie, de négociation informatisée, d'instruments à terme et options, de fonds cotés en bourse, de swaps et d'opérations de change. Qu'il s'agisse de tenue de marché, de placement pour compte, de négociation de détail ou de pupitres de négociation privés, FlexTrade peut optimiser le cycle de vie complet de gestion d'ordre des courtiers-négociants de la réception de l'ordre et de la négociation, aux flux de travail de middle et de back office, sur une plateforme technologique unique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

