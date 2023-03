Dynamiser la résilience : Everbridge dévoile l'évolution de la marque lors de l'ouverture du Nasdaq





Everbridge, Inc. (Nasdaq : EVBG), le chef de file mondial de la gestion des événements critiques (CEM) et des solutions nationales d'alerte publique, annonce aujourd'hui l'évolution de sa marque d'entreprise et la commémoration de son 20e anniversaire au service de la dynamisation de la résilience. Dans le cadre de l'annonce de l'évolution de la marque, le PDG d'Everbridge, David Wagner, présidera aujourd'hui la cloche d'ouverture du Nasdaq Stock Market.

Une webdiffusion en direct de l'ouverture du Nasdaq est disponible sur : https://livestream.com/accounts/27896496/events/10783939.

« Il y a 20 ans, nos fondateurs ont contribué à établir le secteur des communications critiques », déclare Wagner. « Depuis lors, Everbridge a construit une plateforme de premier plan pour sauver des vies et optimiser la continuité des activités. L'évolution de notre marque représente notre engagement pour les 20 prochaines années, donnant aux entreprises et aux organismes gouvernementaux la capacité de mieux anticiper, atténuer, réagir et récupérer après des incidents de toutes sortes, aussi bien physiques que numériques. Dans un monde de plus en plus imprévisible, les organisations résilientes minimisent l'impact sur les personnes et les opérations, absorbent le stress et renouent plus rapidement avec la productivité grâce au déploiement de la technologie de gestion des événements critiques. Je suis fier de notre engagement renouvelé à dynamiser la résilience pour les organisations du monde entier. »

Les conclusions de l'entreprise dans une étude commandée en février 2023 réalisée par Forrester Consulting soulignent l'importance de la CEM pour les organisations d'aujourd'hui. L'étude Forrester intitulée The Total Economic Impacttm of Everbridge Critical Event Management révèle que les organisations qui utilisent la plateforme d'Everbridge sont nettement mieux équipées et disposent des capacités et ressources nécessaires pour réagir efficacement aux événements critiques et les contenir, ce qui leur permet de mieux protéger les employés, les actifs de l'entreprise et les processus commerciaux.

L'étude Forrester indique : « Aujourd'hui, les organisations continuent de faire face à des événements majeurs susceptibles de perturber les activités commerciales et de menacer la sécurité des employés. Des troubles civils aux intempéries extrêmes, les organisations ont besoin d'un processus pour surveiller, évaluer, communiquer et réagir efficacement à tous les types de menaces qui pourraient les affecter. La plateforme Everbridge Critical Event Management aide les équipes à identifier, communiquer et réagir efficacement aux événements affectant les employés et les actifs de l'entreprise. »

Présentant un retour sur investissement de 358 %, les organisations résilientes ont souligné que le déploiement d'Everbridge CEM permet « à l'organisation composite de maintenir ses opérations commerciales car elle peut réagir plus rapidement aux interruptions d'activité imprévues et fournir des informations aux équipes compétentes pour reprendre les opérations et réduire l'impact des événements critiques ».

L'étude a également mis en évidence une diminution des coûts liés aux temps d'arrêt informatiques. Avec des environnements informatiques de plus en plus complexes, les équipes informatiques de l'organisation composite « ont besoin d'alertes intelligentes pour réagir efficacement. En déployant la CEM, les équipes informatiques améliorent le flux de travail et veillent à ce que les autres équipes soient conscientes des problèmes et puissent collaborer rapidement et facilement pour y remédier. »

Les entreprises interrogées dans le cadre de l'étude Forrester ont confirmé les avantages quantifiables suivants :

Réduction des pertes dues à l'interruption des activités

Diminution des coûts liés aux temps d'arrêt informatiques

Diminution des pertes dues aux dommages matériels

Coûts évités de la perte de productivité des employés

Augmentation de la productivité de l'équipe de sécurité grâce au temps dégagé pour des tâches de plus grande valeur

Selon une étude de résilience menée par Boston Consulting Group (BCG), les crises creusent souvent l'écart entre les entreprises les plus et les moins performantes, avec environ 30 % du rendement total des actionnaires relatif à long terme qui dépend des performances de l'entreprise en période de crise.

« Lorsqu'un incident critique se produit, c'est la capacité d'une organisation à réagir rapidement et efficacement qui crée une courbe de résilience plus prononcée », déclare David Alexander, CMO, Everbridge. « La capacité d'anticiper et de se remettre d'événements critiques a servi d'inspiration à notre marque évoluée et est au coeur de notre mission de protéger les particuliers et les organisations. »

Et Alexander d'ajouter : « Alors que nous franchissons cette prochaine étape en tant qu'entreprise, nous voulons profiter de cette occasion pour nous assurer que le message et la valeur que nous fournissons à nos clients soient alignés sur notre engagement à fournir des solutions de classe mondiale pour la numérisation de la résilience organisationnelle ».

Aider les organisations à dynamiser la résilience a été le catalyseur du programme de certification Best in Resiliencetm d'Everbridge, qui fournit un cadre de normes unique pour évaluer la résilience globale d'une organisation. Everbridge tire parti de ses 20 années d'engagement dans les services professionnels dans plus de 150 pays pour offrir aux entreprises et aux agences gouvernementales une méthodologie de bout en bout pour évaluer la résilience face à des événements critiques.

Des organisations telles que Takeda, Dow, Discover, Humana, Siemens, Alexion, dentsu, NBCUniversal, Exact Sciences, Johnson Controls, et Medtronic sont devenues des organisations certifiées. Une enquête menée en 2022 auprès d'organisations certifiées a révélé que 98 % étaient optimistes quant au renforcement de leur résilience face aux événements critiques futurs.

Pour accéder aux ressources médiatiques liées à la marque Everbridge évoluée, rendez-vous sur : https://brandfolder.com/everbridge/media-kit

Créé en 2002, Everbridge est coté sur le Nasdaq depuis septembre 2016.

À propos d'Everbridge

Everbridge (Nasdaq : EVBG) permet aux entreprises et aux organismes gouvernementaux de mieux anticiper, atténuer, réagir et récupérer après des événements critiques. Dans le monde imprévisible d'aujourd'hui, les entreprises résilientes minimisent l'impact sur les personnes et les opérations, absorbent le stress et retournent à la productivité plus rapidement grâce au déploiement de la technologie de gestion des événements critiques (CEM). Everbridge numérise la résilience organisationnelle en combinant l'automatisation intelligente avec les données de risque les plus complètes du secteur afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises (Keep People Safe and Organizations Runningtm). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.everbridge.com/, lisez le blog de la société, et suivez-nous sur Twitter. Everbridge... Empowering Resilience.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l'impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels « s'attendre à », « anticiper », « devrait », « penser », « cibler », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « peut », « pourra », « pourrait », « avoir l'intention de », les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées ; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2022 déposé auprès de la SEC le 24 février 2023 et d'autres rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives comme des représentations de notre point de vue à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

