Prix Égalité Thérèse-Casgrain - Dévoilement des lauréates et des lauréats





QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a souligné la contribution exceptionnelle des lauréates et des lauréats du prix Égalité Thérèse-Casgrain (PÉTC) à l'atteinte de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Les prix ont été remis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Le PÉTC vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait. Ce prix permet par ailleurs de reconnaître collectivement l'apport significatif et historique des groupes de femmes à la progression de l'égalité au Québec.

Le prix se déclinant en trois catégories, les lauréates et les lauréats de cette 14e édition sont :

Hommage : Bibiane Courtois

En tant qu'infirmière, Mme Courtois s'est d'abord engagée à humaniser les soins et à répondre aux besoins de patients vulnérables. En tant que femme autochtone, elle s'est engagée à préserver son identité et à lutter pour que des modifications soient apportées aux mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens. En 1985,

Mme Courtois a eu gain de cause; une victoire non seulement pour elle, mais aussi pour ses soeurs autochtones et leurs enfants, qui ne verront plus leur identité menacée par un mariage interculturel.

Groupe de femmes : Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2)

Depuis sa création, l'Alliance MH2 travaille à prévenir les homicides en contexte de violence conjugale en offrant aux femmes et à leurs enfants un hébergement sécuritaire, supervisé et confidentiel qui leur permet de se rétablir et de reprendre le contrôle de leur vie. Au fil des ans, l'Alliance MH2 a su tisser des partenariats autant avec le milieu de la recherche universitaire qu'avec les groupes de femmes de la société civile et le gouvernement, sans jamais perdre de vue son objectif de protéger les femmes.

Allié : Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal

Le corps professoral et les équipes de recherche, de formation et de conception du Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal élaborent des outils pédagogiques en matière d'éducation à la sexualité qui sont ensuite diffusés dans le réseau scolaire québécois. Parce qu'ils promeuvent une sexualité saine et des rapports égalitaires, ces contenus sont de précieux outils de prévention des violences à caractère sexuel et de la violence conjugale.

Citation :

« L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur chère du Québec. La qualité des candidatures finalistes pour le prix Égalité Thérèse-Casgrain témoigne de l'engagement des Québécoises et des Québécois à l'égard de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats ainsi que les finalistes qui contribuent à faire du Québec l'une des sociétés les plus égalitaires au monde. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Depuis 2007, le PÉTC est la principale distinction gouvernementale québécoise soulignant les réalisations qui contribuent à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle nationale.

En 2015, pour marquer le 75 e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le PÉTC a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- Casgrain .

anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le PÉTC a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- . Le PÉTC s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

