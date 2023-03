Une nouvelle recherche révèle que le nombre d'entreprises appartenant à des femmes est en croissance au Canada





TORONTO, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) a publié un aperçu de sa recherche intitulée État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2023 qui démontre qu'en dépit des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, il y a lieu d'être optimiste. Les entreprises appartenant à des femmes représentent une proportion croissante des entreprises. La proportion de petites et moyennes entreprises (PME) appartenant majoritairement à des femmes semble augmenter. En faisant la moyenne des rapports trimestriels de l'Enquête canadienne sur les perspectives du monde des affaires, l'équipe de recherche du PCFE estime que 18 % des entreprises, y compris les petites, moyennes et grandes entreprises, sont majoritairement détenues par des femmes au Canada (les PME représentent 99,8 % de ces entreprises).

Des recherches antérieures ont montré que 16,8 % des PME en 2020 étaient majoritairement détenues par des femmes, une augmentation par rapport à 15,6 % en 2017. Selon une autre étude, l'écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'esprit d'entreprise se rétrécit.

L'aperçu du rapport annuel de l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin du PCFE a été lancé à Toronto et en ligne en présence de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng. Wendy Cukier, chercheuse principale du rapport et fondatrice du Diversity Institute de la Ted Rogers School of Management, a déclaré que « malgré les défis, de nombreuses femmes entrepreneures se sont adaptées et ont pivoté pour survivre à la pandémie de COVID-19. Non seulement ont-elles réduit l'écart avec les hommes entrepreneurs sur le plan de la représentation, mais aussi sur ceux de l'innovation et des exportations. Ce sont des changements importants et porteurs d'espoir. Et bien que nous ayons besoin de plus de données, je suis particulièrement encouragée par le fait que l'écart sur le plan des aspirations entrepreneuriales diminue également. »

Le rapport a aussi mis en lumière la promesse de nouvelles possibilités de financement, d'approvisionnement, d'exportation et de soutien grâce en partie à l'approche pangouvernementale de premier ordre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du Canada, qui appuie le PCFE.

Mais on peut faire mieux. Par exemple, le rapport souligne la nécessité de poursuivre l'innovation. La pandémie a touché de façon disproportionnée les femmes entrepreneures dans l'ensemble, et la proportion globale de femmes entrepreneures autochtones et diversifiées dont les identités se recoupent a diminué entre 2017 et 2020, tandis que la proportion de femmes entrepreneures vivant avec un handicap a augmenté au cours de la même période.

Nadine Spencer, PDG de la Black Business and Professional Association, une organisation partenaire du PCFE, a déclaré : « Au cours des dernières années, et grâce en partie à la recherche du PCFE qui identifie les programmes efficaces et utiles aux femmes entrepreneures, le gouvernement, les institutions financières et d'autres intervenants de l'écosystème de l'entrepreneuriat ont déployé des efforts considérables pour mettre en place des programmes et des politiques visant à soutenir la reprise après la pandémie. La Black Entrepreneurship Strategy est un exemple d'initiative qui commence à donner des résultats. Nous devons néanmoins continuer d'adopter une perspective intersectionnelle lorsque nous élaborons des politiques et des programmes de soutien si nous voulons que les femmes entrepreneures noires, racialisées, autochtones et provenant d'autres populations réussissent au même rythme. »

Plus de la moitié des entrepreneurs se lancent en affaire avec moins de 5 000 $ de financement et il est difficile d'avoir accès à de petites subventions et à de petits prêts, surtout pour les femmes de plus de 30 ans. Le rapport indique que cette année, plus de 1 700 femmes entrepreneures noires ont présenté une demande dans le cadre de la Rise Up Competition, ce qui a permis à huit d'entre elles d'avoir accès à un financement de 10 000 $. « Nous avons besoin de programmes novateurs pour appuyer les femmes et de nouvelles façons de réfléchir à ces investissements », a déclaré Mme Cukier. « Les gens n'hésitent pas à investir dans des entreprises technologiques à risque élevé dont le taux d'échec dépasse 90 %, mais il est difficile pour les femmes d'obtenir ne serait-ce que 1 000 $ pour lancer leur entreprise. Nous menons des recherches pour mieux comprendre l'incidence des petits investissements sur le développement économique, la durabilité et l'inclusion des collectivités. »

Autres points saillants du rapport :

L'écart entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l'activité totale déclarée en phase de démarrage, qui mesure l'intention, est passé de 65 % du taux des entreprises établies par des hommes en 2021 à 81 % du taux des entreprises établies par des hommes en 2022.

L'écart entre les sexes en matière d'innovation s'est rétréci : les femmes affichent le même taux d'innovation en matière de biens et de services que les hommes, soit 14,5 %.

Les PME appartenant majoritairement à des femmes sont beaucoup plus susceptibles de mettre en oeuvre des innovations en marketing que les PME appartenant à des hommes, à 26,1 % contre 9,8 % respectivement.

La moitié des femmes entrepreneures en démarrage et le tiers des femmes entrepreneures établies au Canada utilisent davantage les technologies numériques pour s'adapter à la pandémie de COVID-19.

utilisent davantage les technologies numériques pour s'adapter à la pandémie de COVID-19. Les femmes autochtones, les femmes noires et les autres femmes racialisées font face à des obstacles importants.

Les données de Statistique Canada sur les caractéristiques de propriété des PME appartenant à des immigrants indiquent que dans les communautés sud-asiatique, noire et chinoise, les femmes représentent une proportion plus élevée d'entrepreneurs que dans la population générale.

L'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin fait annuellement la synthèse des nouvelles recherches sur l'entrepreneuriat des femmes au Canada afin d'éclairer les politiques et les pratiques. Des recherches antérieures du PCFE ont documenté les défis systémiques pour les femmes entrepreneures en général, et en particulier pour les femmes autochtones, racialisées ou ayant un handicap. Le rapport sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2021 et le rapport sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2022 ont tous deux examiné l'impact dévastateur de la pandémie de COVID-19, ainsi que l'innovation qu'elle a favorisée.

SOURCE Institut sur la Diversité

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 17:14 et diffusé par :