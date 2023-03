La FTQ commente le budget de la CAQ





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, commentera le budget du ministre des Finances, Éric Girard, ce mardi 21 mars prochain à la levée du huis clos.

Pour la FTQ, il faut dénoncer l'entêtement du gouvernement qui s'obstine à vouloir baisser les impôts sans considération pour les services publics qui ont un urgent besoin d'un réinvestissement massif. Québec doit également clairement lutter contre la pauvreté et investir dans une économie verte et dans les entreprises qui s'engagent à créer et à maintenir des emplois de qualité.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Réaction de la FTQ au dépôt du budget du gouvernement du Québec

Date : Mardi 21 mars 2023

Heure : Après la levée du huis clos à partir de 16 h 30

Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard

Veuillez adresser votre demande d'entrevue à Jean Laverdière au 514 893-7809.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

