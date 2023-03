Pyramid Analytics enrichit sa plateforme d'intelligence décisionnelle fonctionnant par IA avec une nouvelle intégration à OpenAI





Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur de solutions d'analyse commerciale et d'intelligence décisionnelle, vient d'annoncer ce jour au Sommet Gartner Data & Analytics organisé à Orlando en Floride que dans la version 2023 les fonctionnalités basées sur l'IA, qui sont déjà les plus avancées du marché, seront enrichies par l'intégration de la technologie d'IA GPT (transformeur génératif pré-entraîné) d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT et DALL-E 2 à tous les niveaux de la plateforme pour interagir avec son riche éventail de technologies d'IA actuelles.

Cette nouvelle version exploite les moteurs d'IA GPT pour générer du code logique complexe, pour la science des données et l'apprentissage automatique, des fonctionnalités de storytelling pilotées par IA et même des modèles de conception et couleurs assistés par IA. Cette nouveauté s'inscrit dans la vision élargie de Pyramid de faciliter son adoption dans l'ensemble de l'entreprise en donnant à chaque utilisateur les moyens de résoudre des problèmes commerciaux autour des données à l'aide d'une analyse et d'une intelligence décisionnelle sans code assistées par l'IA.

Faits notables concernant l'intégration à OpenAI de Pyramid

OpenAI est intégré à tous les modules de la plateforme d'intelligence décisionnelle, à savoir : préparation des données, science des données, analyse commerciale, feuilles de calcul, storyboard et conception de publications.

Pour la préparation des données, OpenAI peut servir à générer automatiquement du code SQL, DAX ou MDX pour des requêtes complexes d'extraction de données.

Pour la science des données, OpenAI peut servir à générer automatiquement du code Python et R afin de définir une logique d'apprentissage automatique.

Dans les feuilles de calcul, OpenAI peut servir à élaborer des formules pour les utilisateurs qui conçoivent des modèles d'affaires.

Pour le storyboarding et les publications, OpenAI peut servir à générer des modèles de contenu et de graphisme.

Qui plus est, OpenAI peut être utilisé avec des moteurs de recherche en langage naturel (NLQ) dans le but d'obtenir des renseignements plus détaillés à partir des données propres à l'entreprise et in fine d'améliorer des outils existants de storytelling et d'analyse textuelle.

Connaissance du marché

Pyramid est depuis longtemps un innovateur reconnu dans le domaine de l'intelligence décisionnelle et de l'analyse. Sa plateforme d'intelligence décisionnelle a été classée n° 1 par le cabinet d'analystes Gartner dans la catégorie « Analyse augmentée » du rapport Gartner 2022 sur les capacités critiques d'analyse et d'intelligence commerciale.

Les autres grands analyses, parmi lesquels 451 Research, Ventana Research, Dresner Advisory Services et BARC, créditent Pyramid pour son approche de type plateforme offrant des fonctionnalités sans code et une analyse IA/augmentée autorisant tous les types d'utilisateurs à réaliser facilement des analyses complexes. Les fonctionnalités avancées existantes de Pyramid (NLQ, Chatbot, Smart Insights, Smart Model, Auto Discovery, Fill in the Blanks, Explain, etc.) agissent directement sur les données de l'entreprise sans duplication des données, modèles personnalisés, couches de données propriétaires ni traitements de données spécialisés.

Démonstration

Cliquez ici pour réserver une démonstration de la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid et pour en apprendre davantage au sujet d'OpenAI sur la plateforme.

Ils l'ont dit

Avi Perez, confondateur et DNT de Pyramid Analytics : « En intégrant OpenAI à tous les niveaux de la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid, nous enrichissons nos capacités existantes d'IA et d'analyse augmentée en leur greffant la toute dernière technologie d'IA générative, transformant et simplifiant encore davantage l'expérience de prise de décision. Plateforme sans code (à code limité), Pyramid cherche à étendre l'analyse avancée (de la description à la prédiction jusqu'à la prescription) aux hommes et femmes d'affaires non spécialisés afin qu'ils puissent prendre des décisions avisées qui amélioreront les résultats de l'entreprise ».

Omri Kohl, cofondateur et PDG de Pyramid Analytics : « Chez Pyramid, nous sommes d'avis que la clé de l'adoption généralisée de l'analyse des données passe par une expérience analytique qui répond aux besoins de différentes personnes, indépendamment de leurs compétences techniques et analytiques. En intégrant stratégiquement des technologies d'IA générative telles que OpenAI, nous propulsons notre vision de l'IA au niveau supérieur ».

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle primée fournit des renseignements enrichis, automatisés et collaboratifs qui simplifient et guident l'usage des données pour la prise de décisions. La plateforme de Pyramid agit directement sur n'importe quelles données, fournissant un libre-service administré et répondant à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé sans extraction, ingestion ni duplication des données. Elle réunit de manière unique préparation des données, analyse commerciale et science des données dans une seule et même plateforme transparente pour permettre à tout un chacun une prise de décision intelligente. Elle fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de l'intelligence décisionnelle et de l'analyse, des plus simples aux plus complexes. Réservez une démonstration dès aujourd'hui.

Pyramid Analytics est sise à Amsterdam et possède des bureaux régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et commerciaux (Londres, New York et Tel Aviv). Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. Pour de plus amples informations : Pyramid Analytics.

