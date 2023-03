UN SUCCÈS POUR LE TEMPS DES PHARAONS ET DE NOUVELLES EXPOSITIONS AU MUSÉE DE LA CIVILISATION





QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le Musée de la civilisation est fier d'annoncer que l'exposition vedette Le temps des pharaons a attiré plus de 225 000 visiteur.euse.s au cours des quatre derniers mois, soit une moyenne de 56 000 visiteur.euse.s par mois. Le succès de cette présentation internationale, d'une qualité exceptionnelle, aura permis à l'institution muséale nationale de retrouver sa fréquentation annuelle prépandémique. Il est fort à parier que le nombre d'entrées aux portes enregistré en 2019-2020 sera largement dépassé au 31 mars prochain. Notons que la relâche au Musée de la civilisation, sous le thème de l'Égypte, fut effervescente, attirant près de 50 000 visiteur.euse.s sur une période de deux semaines. De nombreuses familles et égyptologues en herbe ont ainsi pu profiter des activités offertes dans une ambiance « pharaonique ».

Une dernière chance de voir ou revoir Ô Merde?! et Observer. L'expo qui déroute?!

Le 26 mars prochain, les expositions Ô Merde?! et Observer. L'expo qui déroute?! prendront également fin après un indéniable succès. Rappelons que l'exposition Ô Merde?! a notamment remporté, en 2022, un prix d'excellence de la Société des Musées du Québec pour son caractère innovant.

De nouvelles expositions à dimensions sociales et environnementales

Le bal des nouvelles expositions s'ouvrira dès le 6 avril avec Nature inspirante, techno inspirée où les visiteur.euse.s seront invité.e.s à voir comment l'observation du monde animal a permis d'imaginer des pistes de solutions innovantes dans le domaine du transport. Dès le 18 mai, le Musée présentera Unique en son genre, un voyage teinté d'ouverture, d'humanité et d'inclusion où l'on explorera les réalités liées à l'identité de genre. Enfin, le 14 juin s'ouvrira l'exposition Pour demain, réalisée en coproduction avec le prestigieux Barbican Centre de Londres. À travers l'art, le design, la science et la philosophie, on y présentera un avenir alternatif et des possibilités concrètes et positives pour faire face à un enjeu actuel majeur : les changements climatiques.

Citation :

«?Après MAYA, Pompéi. Cité immortelle et Le temps des pharaons, c'est un grand voyage au coeur des civilisations anciennes qui se termine. Pour sa prochaine séquence, le Musée propose d'explorer des thématiques à dimension sociale qui nous invitent à voir le monde différemment et à nous ouvrir à toutes les réalités dans l'optique de mieux vivre ensemble.?» Stéphan La Roche, président-directeur général

