L'ASFC prévoit de rouvrir tous les centres d'inscription NEXUS dans les aéroports





OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - L'ASFC et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (SDPF des É.-U.) respectent leur engagement de rouvrir tous les centres d'inscription NEXUS dans les aéroports canadiens d'ici le printemps 2023. Cela permettra à la fois d'accroître la capacité du programme et d'aider les milliers de voyageurs qui demandent chaque mois l'adhésion au programme NEXUS à obtenir leur carte plus rapidement.

À partir d'aujourd'hui, les voyageurs peuvent prendre rendez-vous dans les aéroports suivants pour des entrevues dont les dates de début sont indiquées ci-dessous :

27 mars

Aéroport international Stanfield d' Halifax (YHZ)

(YHZ)

Aéroport international James- Armstrong - Richardson de Winnipeg (YWG)

- de (YWG) 3 avril

Aéroport international de Vancouver (YVR)

(YVR) 12 avril

Aéroport international de Calgary (YYC)

(YYC)

Aéroport international d' Edmonton (YEG)

(YEG) 17 avril

Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL)

24 avril

Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)

(YYZ)

Aéroport international Macdonald - Cartier d' Ottawa (YOW)

Cette nouvelle option d'inscription pour les voyageurs aériens comporte deux étapes : la partie canadienne de l'entrevue NEXUS sera effectuée dans les centres d'inscription des aéroports canadiens dotés d'agents de l'ASFC, et l'entrevue américaine sera réalisée par le SDPF dans les lieux de précontrôle des aéroports canadiens lorsque les demandeurs quitteront le Canada pour se rendre aux É.-U. Les demandeurs NEXUS approuvés sous conditions et les membres qui renouvellent leur adhésion, et qui doivent passer une entrevue, pourront réserver un rendez-vous pour la partie canadienne de leur entrevue dans l'un des aéroports susmentionnés par l'intermédiaire du calendrier des Trusted Traveller Programs à mesure que des plages horaires se libéreront.

Les demandeurs peuvent désormais choisir entre trois possibilités pour leur entrevue NEXUS :

une entrevue conjointe canado-américaine à un centre d'inscription terrestre aux É.-U. (14 emplacements); une entrevue divisée à un centre d'inscription terrestre canadien (2 emplacements) suivie d'une entrevue dans un centre d'inscription terrestre américain (l'entrevue canadienne se déroule au centre d'inscription canadien et l'entrevue américaine, au centre d'inscription américain correspondant, situé juste de l'autre côté de la frontière au point d'entrée); une entrevue en deux étapes dans un centre d'inscription d'un aéroport canadien (8 emplacements) suivie d'une entrevue dans un centre de précontrôle américain situé dans un aéroport canadien.

Les participants actuels qui renouvellent leur adhésion avant la date d'expiration verront leurs avantages prolongés jusqu'à cinq ans pour permettre la planification et la réalisation des entrevues, le cas échéant (si leur adhésion n'a pas été renouvelée automatiquement).

Ces efforts donnent des résultats. Depuis le 1er octobre 2022, l'ASFC et le SDPF ont réalisé plus de 300 000 inscriptions à NEXUS et réduit le nombre net de demandeurs d'environ 130 000 par rapport au pic de l'été 2022.

Citations

« NEXUS est un programme gagnant-gagnant pour le Canada et les États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous trouvons de nouvelles solutions flexibles pour réduire les délais d'attente et élargir le programme. La réouverture des centres d'inscription NEXUS dans les aéroports canadiens fait une grande différence : elle permet de réduire l'arriéré, d'augmenter la capacité et d'aider davantage de personnes à obtenir des cartes NEXUS. Nous continuerons à soutenir ce programme afin qu'il puisse continuer à générer des milliards de dollars d'activité économique des deux côtés de la frontière ».

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le SDPF et l'ASFC s'appuient sur notre étroite collaboration et solide relation pour soutenir le programme NEXUS ainsi que sa mission de contribuer à faciliter les déplacements des voyageurs dignes de confiance et à faible risque. Nous sommes fiers du programme NEXUS et de la coopération historique que nous avons établie pour faciliter les trajets de ces voyageurs. Nous sommes également déterminés à faire en sorte que NEXUS demeure une option viable pour les personnes qui voyagent ».

Matthew Davies, directeur exécutif, Service des douanes et de la protection des frontières des É.-U. Programmes d'admissibilité et de passagers.



Faits en bref

NEXUS est un programme géré conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada et le Service des douanes et de la protection des frontières des É.-U.

L'entrevue avec les autorités américaines peut se dérouler dans n'importe lequel des 8 aéroports canadiens où les É.-U. effectuent actuellement des opérations de précontrôle. Les deux entrevues ne doivent pas nécessairement être réalisées le même jour, ni dans le même aéroport. Pour avoir accès à un lieu de précontrôle dans un aéroport en ce qui concerne leur entrevue avec les autorités américaines, les demandeurs doivent être des voyageurs munis d'un billet à destination des É.-U. le jour même.

le jour même. Une fois l'entrevue canadienne terminée, les demandeurs peuvent passer l'entrevue américaine avant leur vol vers les É.-U. dans un centre de précontrôle . Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour l'entrevue avec les autorités américaines, mais les demandeurs ont intérêt à prévoir du temps supplémentaire avant leur vol. Ces derniers doivent consulter le site Web du centre d'inscription NEXUS du SDPF pour confirmer les heures d'ouverture : Preclearance | U.S. Customs and Border Protection (cbp.gov) (en anglais seulement).

Ces derniers doivent consulter le site Web du centre d'inscription NEXUS du SDPF pour confirmer les heures d'ouverture : (en anglais seulement). Après avoir reçu une approbation conditionnelle pour NEXUS, les demandeurs ont jusqu'à cinq ans pour passer les entrevues aux É.-U. et au Canada. Cependant, une décision concernant leur demande NEXUS ne sera prise qu'une fois les deux entrevues terminées.

Les demandeurs doivent passer les deux entrevues NEXUS de la même manière - par voie terrestre ou aérienne - mais pas en combinant les deux.

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 14:00 et diffusé par :