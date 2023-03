Avis aux médias - La CSQ commente le budget 2023-2024





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera disponible pour commenter le budget du Québec 2023-2024 présenté par le ministre des Finances, après la levée du huis clos, ce mardi 21 mars.

Baisser les impôts est un choix politique... et il a un prix

La CSQ insiste sur le fait qu'on ne peut laisser entendre aux Québécoises et aux Québécois que de baisser les impôts n'aura pas d'impacts sur les services publics. C'est faux. Peu importe comment elles sont présentées, ces baisses sont récurrentes et privent l'État de revenus pour réinvestir dans les réseaux publics.

Depuis plus d'un an, la Centrale insiste sur l'importance de réinvestir dans les réseaux pour prévenir l'essoufflement du personnel, un élément crucial pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre, qui affecte directement et durement les services publics, tant en éducation qu'en petite enfance, en enseignement supérieur et, évidemment, en santé. Parce qu'un des moyens les plus sûrs de garantir l'équité intergénérationnelle est d'investir dans le Québec de demain.

