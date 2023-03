Déclaration - Les ministres font le point sur l'intervention du fédéral dans le dossier de la mine des sables bitumineux Kearl





OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont offert la mise à jour suivante :

« Le 4 février 2023, Impériale a déclaré à l'Alberta Energy Regulator un suintement d'eaux usées, pour la deuxième fois en neuf mois, à sa mine de sables bitumineux Kearl, dans la région de l'Athabasca, en Alberta. L'entreprise a déclaré une première fuite le 19 mai 2022.

« Environnement et Changement climatique Canada et les communautés des Premières Nations environnantes n'ont été mis au courant de ces incidents que le 7 février 2023, après la publication, par l'Alberta Energy Regulator, d'un décret d'urgence enjoignant l'Impériale à contenir la fuite en cours. La lenteur du processus de notification au gouvernement fédéral et aux communautés autochtones est très préoccupante.

« Les ministres Guilbeault et Hajdu tiennent à donner un aperçu de plusieurs des interventions du fédéral en cours pour redresser la situation et soutenir les communautés locales :

Les agents de l'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada continuent de surveiller les travaux d'assainissement. D'après les renseignements obtenus jusqu'ici, le suintement aurait des effets délétères ou nocifs pour les poissons. Par conséquent, le 10 mars 2023, les agents de l'application de la loi ont transmis à l'Impériale un ordre, en vertu de la Loi sur les pêches , lui enjoignant de prendre sur-le-champ des mesures pour empêcher tout suintement de se répandre dans les eaux où vivent des poissons. Environnement et Changement climatique Canada travaille en coordination avec l'Alberta Energy Regulator pour s'assurer que le plan d'assainissement de l'Impériale est conforme aux deux décrets émis en vertu de la réglementation sur l'environnement du gouvernement.





Le 14 mars 2023, le ministre Guilbeault s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l'Alberta, l'honorable Sonya Savage, pour lui faire part de ses préoccupations concernant l'efficacité du système albertain de signalement et réitérer son engagement à prendre l'angle de la collaboration pour cette situation. Le ministre Guilbeault a présenté l'idée de former un groupe de travail mixte fédéral-provincial-autochtone, auquel participeraient des sociétés pétrolières, pour répondre aux préoccupations immédiates relatives à la situation à la mine de sables bitumineux Kearl pour rétablir la confiance et assurer la transparence pour toutes les parties concernées.





En tant que membre de ce groupe de travail, le ministre Guilbeault propose un protocole de communication pour améliorer le signalement des urgences environnementales à venir, à la fois au gouvernement fédéral et aux communautés des Premières Nations.





Les ministres Guilbeault et Hajdu entretiennent une étroite relation avec les communautés des Premières Nations environnantes, à savoir la Première Nation des Chipewyans de l'Athabasca et la Première Nation crie Mikisew, qui ont fait part de leur préoccupation permanente pour la santé et la sécurité des membres de leurs communautés.





Dès le signalement de la fuite, l'entrée d'eau de l'usine de traitement de Fort Chipewyan a été fermée par la municipalité régionale de Wood Buffalo. Actuellement, les communautés comptent sur l'eau emmagasinée dans le réservoir, mais il faudra remplir ce dernier bientôt par la prise d'eau du lac Athabasca.





Une campagne de prélèvements d'échantillons est actuellement effectuée par de multiples parties et les récentes analyses réalisées jusqu'ici révèlent que l'eau est sans danger et potable, et qu'elle satisfait aux normes canadiennes sur la qualité de l'eau potable.





Services aux Autochtones Canada continue de travailler avec les communautés des Premières Nations environnantes et ses partenaires pour assurer l'approvisionnement en eau. Le Ministère a approuvé le financement d'un approvisionnement provisoire en eau embouteillée à la Première Nation crie Mikisew, qui est arrivé vers la fin de la semaine dernière, et est en communication avec tous les intervenants pour déterminer si d'autres approvisionnements en eau seront nécessaires.





Le 23 mars 2023 se tiendra la première réunion du groupe de travail sur la qualité de l'eau potable réunissant des représentants du gouvernement du Canada, notamment des Services aux Autochtones Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada. Le gouvernement du Canada est prêt à s'engager dans des solutions à long terme pour répondre aux préoccupations des communautés concernant la qualité de l'eau.





Les préoccupations au sujet de l'environnement s'ajoutent à celles sur la santé mentale au sein des communautés; ainsi, Services aux Autochtones Canada épaule des équipes vouées à la santé mentale dans les régions pour qu'elles travaillent avec les Premières Nations et coordonnent les mesures d'aide au besoin.





L'Impériale et l'Alberta Energy Regulator ont été invités à témoigner devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes. »

