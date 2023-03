De vives inquiétudes, mais aussi de l'espoir au forum citoyen de Parlons éducation à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Une centaine de personnes ont pris leur vendredi soir et leur samedi pour venir échanger sur l'état et l'avenir de l'école québécoise au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, à l'occasion du deuxième forum de Parlons éducation. Rappelons que cette initiative citoyenne est menée par une centaine de personnes qui travaillent bénévolement depuis un an et demi dans tout le Québec.

Des parents, grands-parents et des jeunes provenant principalement du milieu de l'éducation et du milieu communautaire ont participé avec enthousiasme aux échanges. Ils ont témoigné de leur expérience, écouté, appris, amélioré leur compréhension du système et élaboré des consensus sur les principaux enjeux de l'éducation d'aujourd'hui et de demain : la mission de l'école, l'équité et la mixité sociales et culturelles dans les écoles, le respect des compétences de tous les personnels scolaires et la démocratie scolaire.

« L'esprit de partage, le respect des points de vue et l'atmosphère conviviale de ce forum ont été remarquables », a noté Jean Trudelle, l'un des initiateurs de Parlons éducation. « Les personnes participantes ont été unanimes à déplorer l'iniquité sociale et culturelle grandissante de notre système scolaire, la bureaucratisation galopante, une gestion de plus en plus centralisatrice qui réduit à néant la démocratie, ainsi que la peur et l'omerta s'imposant à tous les paliers. On relève aussi un vif désir de voir l'école s'arrimer davantage avec la communauté environnante ».

Les participants se sont dits convaincus qu'ensemble ils pourront contribuer à l'édification d'une éducation de qualité pour tous les élèves, dont ceux provenant de milieux défavorisés culturellement et économiquement et qu'ils pourront amener les pouvoirs publics à tenir compte de leurs exigences.

Ce forum est le second d'une série?de 21?; les prochains auront lieu au cégep Montmorency à Laval et à celui de Sept-Îles les 24 et 25 mars, puis à celui de Sherbrooke les 31 mars et 1er avril. On peut s'y inscrire dès maintenant sur le site de Parlons éducation : www.parlonseducation.ca

