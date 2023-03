Publication du rapport du Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche





Le rapport fait état de constatations et recommandations pour renforcir le système de soutien à la science et à la recherche

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le Canada est un chef de file de la recherche et de l'innovation à l'échelle internationale. Nos chercheurs de calibre mondial mènent des travaux de pointe des plus audacieux qui profiteront à tous à court et à très long terme. Le gouvernement est toutefois conscient que, pour consolider la position de chef de file du Canada en sciences et en recherche, l'écosystème doit être mieux soutenu pour répondre aux besoins présents des chercheurs qui s'efforcent à résoudre les problèmes les plus complexes auxquels nous devons faire face actuellement.

Ainsi, en octobre 2022, le gouvernement a créé le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche pour obtenir des conseils d'experts indépendants sur la structure et la gouvernance du système fédéral de soutien à la recherche et aux talents. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont rendu public aujourd'hui le rapport du Comité. On y trouve des constatations et des recommandations pour améliorer le soutien à l'écosystème de recherche du Canada, ce qui permettra à nos chercheurs de profiter des possibilités qui s'offrent à eux et de continuer à faire le travail nécessaire pour répondre aux défis mondiaux les plus pressants, et ce, dans un environnement de plus en plus complexe, collaboratif, multidisciplinaire et interdisciplinaire.

Le gouvernement du Canada étudiera attentivement les conseils du Comité en étant déterminé à soutenir un écosystème de recherche dynamique favorisant l'essor de nouvelles idées, les percées et les progrès qui amélioreront la santé, le bien-être et la prospérité des Canadiens.

« Parce que nous savons que la science d'aujourd'hui est l'économie de demain, notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que nos chercheurs talentueux et de classe mondiale bénéficient du soutien adéquat pour le travail crucial qu'ils accomplissent. C'est pourquoi nous avons demandé à des experts de travailler sur ce rapport, et nous examinerons attentivement les recommandations qu'il contient afin de renforcer le système fédéral de soutien à la recherche.

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Comité consultatif d'experts a présenté un rapport contenant des recommandations sur la façon de moderniser le système fédéral de soutien à la recherche du Canada. Je remercie les membres du Comité pour leur expertise et leur temps, ainsi que tous ceux et celles qui ont généreusement pris part à la consultation organisée par le Comité au cours des derniers mois. Le rapport est une première étape majeure de nos démarches visant à mettre en place un dynamique écosystème des sciences qui continue d'appuyer les divers scientifiques et chercheurs du Canada. Ces derniers pourront ainsi poursuivre leurs efforts et relever les grands défis d'aujourd'hui et de demain en matière de santé. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche a été mis sur pied en octobre 2022. Il est composé de sept membres, y compris le président, qui ont été sélectionnés par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et le ministre de la Santé. Le Comité a consulté des spécialistes et des intervenants pour mettre à profit leur expérience, leur expertise et leurs opinions diversifiées.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a fourni plus de 16 milliards de dollars afin de soutenir la science et la recherche au pays.

