Un projet éolien de 200 MW : partenariat entre 9 communautés innues et Boralex, sur le territoire traditionnel (Nitassinan) de la Première Nation de Uashat mak Mani-utenam





UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés innues d'Ekuanitshit, d'Essipit, de Pessamit, du Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, de Pakua Shipi, de Uashat mak Mani-Utenam, de Matimekush Lac-John, de Nutashkuan et de La Romaine, sous l'appelation Société en commandite Apuiat (S.E.C. Apuiat), en collaboration avec Boralex et avec la contribution de Services aux Autochtones Canada, annoncent l'élaboration d'un important parc éolien de 200 MW. Le projet Apuiat prendra place sur les terres publiques du territoire traditionnel (Nitassinan) de la Première Nation de Uashat mak Mani-utenam.

Ce grand projet de parc éolien créera une source d'énergie propre à long terme, en plus d'engendrer des retombées économiques et sociales durables pour les communautés innues. De plus, près de 300 emplois seront à combler lors de la phase de construction et environ 10 emplois permanents pour l'opération du parc éolien.

Grâce au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) de Services aux Autochtones Canada, S.E.C. Apuiat a reçu une contribution de 3 000 000 $ pour soutenir sa participation financière au projet de parc éolien. Les communautés innues et Boralex détiennent respectivement 50 % des voix au conseil d'administration du parc éolien Apuiat.

L'annonce faite aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada de soutenir les communautés autochtones pour qu'elles assurent leur prospérité économique.

Citations

« La Première Nation Innue de Uashat mak Mani-utenam est fière d'accueillir sur son Nitassinan ce premier projet majeur de la Nation. Apuiat se veut une première en matière de participation directe d'importance dans un projet majeur et les leçons apprises sont déjà nombreuses. Nous sommes déjà prêts à considérer les futurs projets de la Nation et remercions le Gouvernement du Canada d'avoir reconnu et participé au montage financier. »

Chef Mike Mckenzie

Uashat mak Mani-utenam

« La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est fière de pouvoir poursuivre le développement de sa filière énergétique au sein du projet de la Nation. Après des investissements dans les projets de petites centrales hydroélectriques et comme investisseur minoritaire dans un projet éolien, Apuiat nous permet de franchir une nouvelle étape et d'entrevoir un futur ou aucune option ne pourra être rejetée d'office. »

Chef Gilbert Dominique

Mashteuiatsh

« La Première Nation Innue Essipit est fière de participer à la mise en oeuvre du projet éolien Apuiat. Les étapes franchies jusqu'à maintenant ont fait la démonstration que nos équipes techniques étaient en mesure de nous faire franchir des étapes importantes en matière de partenariat et de créer l'environnement favorable à la réussite. Toutes les communautés de la Nation ont une occasion de tirer les leçons qui leur permettront d'apprécier à leur juste valeur les opportunités à venir dans un monde ou la décarbonisation est un élément central. »

Chef Martin Dufour

Essipit

«?Je suis très heureuse que notre Ministère puisse soutenir un projet comme Apuiat -- un projet qui créera un cycle sain pour la prospérité économique durable des communautés innues du Québec. Les Premières Nations ont, depuis toujours, des considérations écologiques et durables, mais n'ont pas toujours eu l'occasion de bénéficier pleinement des ressources provenant de leur territoire. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les retombées économiques de ce projet de parc éolien situé sur le territoire des Innus de Uashat mak Mani-utenam favoriseront l'autonomie financière des Innus du Québec en augmentant considérablement leur niveau de revenus autonomes et en renforçant également leur possibilité de développer des projets d'entreprises et d'infrastructures vertes et durables comme le parc éolien Apuiat.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

S.E.C. Apuiat a choisi de s'associer à Boralex, un intervenant important dans le domaine des énergies renouvelables basé à Kingsey Falls , au Québec, qui se spécialise dans quatre secteurs d'activités, soit l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique et le stockage.

, au Québec, qui se spécialise dans quatre secteurs d'activités, soit l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique et le stockage. Les neuf communautés innues et l'entreprise Boralex détiennent respectivement 50 % des voix au conseil d'administration du parc éolien Apuiat.

Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques offre aux communautés autochtones des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités visant à soutenir la recherche de possibilités économiques.

Liens connexes

