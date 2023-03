Début de travaux majeurs sur le pont Laviolette





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, ont annoncé le début des travaux majeurs de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, qui relie Trois-Rivières et Bécancour.

Alors que plusieurs interventions préparatoires sont en cours depuis l'automne 2022, les premières sections de la dalle centrale du pont seront remplacées à compter du 31 mars. La nouvelle dalle sera progressivement mise en place à l'aide d'éléments préfabriqués afin de limiter les entraves et les répercussions sur les usagers de la route. Un portique de levage, spécialement conçu pour le projet, sera utilisé pour le remplacement de près de 700 éléments qui composent la dalle actuelle. La fin des travaux est prévue en 2025. Aucune fermeture complète du pont n'est prévue dans le cadre du projet.

Rappelons que le pont Laviolette, ouvert à la circulation en 1967, est un axe routier stratégique unique pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec d'abord, mais également pour l'ensemble du Québec. Le projet, qui représente un investissement de 261,1 M$, permettra d'assurer la pérennité de cette infrastructure, dont la dalle centrale d'origine est arrivée à la fin de sa vie utile.

Citations

« Nous annonçons aujourd'hui le début d'un grand chantier routier pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. Il s'agit de travaux indispensables, qui ont été conçus et planifiés pour limiter le nombre d'entraves et les répercussions sur la mobilité. Je tiens à rassurer la population : l'infrastructure demeure sécuritaire. Le pont Laviolette est un lien interrives clé au Québec. Les équipes du Ministère font le nécessaire pour le maintenir pleinement fonctionnel au cours des prochaines décennies. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le pont Laviolette est un lien central pour le transport et l'économie de la région. C'est pourquoi ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les différents partenaires municipaux. Les services d'urgence ont également été consultés afin de maintenir la fluidité de la mobilité entre les deux rives. Il s'agit d'un bel exemple de grand projet d'infrastructure planifié dans un esprit de collaboration afin d'en assurer la réussite au bénéfice de tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« De grands chantiers seront en cours cette année dans la région, notamment avec les travaux de doublement des voies de l'autoroute 55, qui amélioreront la sécurité des déplacements, auxquels s'ajoute le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette. Je sais que nous pouvons miser sur la compréhension et l'entière collaboration des citoyens et du milieu des affaires pendant la réalisation de ces projets routiers essentiels. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants :

Le pont Laviolette représente un axe stratégique emprunté par près de 42 000 véhicules par jour, dont 9 % de véhicules lourds.

Des périodes de travaux intensifs sont prévues lors de plusieurs fins de semaine ce printemps, et ce, dès le 31 mars. De la congestion est à prévoir puisqu'une seule voie par direction sera disponible sur le pont lors de ces périodes. Des mesures d'atténuation seront mises en place, notamment la présence de signaleurs à des intersections stratégiques à proximité du pont, tant à Bécancour qu'à Trois-Rivières.

En dehors des périodes de travaux intensifs, les interventions entraîneront plusieurs fermetures d'une voie sur deux, de nuit. Cette configuration est habituelle pour l'exécution de travaux d'entretien au pont Laviolette.

Liens connexes

