Great Hill Partners élargit sa présence à l'international en ouvrant un bureau à Londres





Great Hill Partners, un fonds d'investissement privé qui finance des entreprises innovantes à forte croissance, a annoncé aujourd'hui avoir ouvert un bureau à Londres pour renforcer son solide bilan en matière d'investissements en Europe et au Royaume-Uni. Le bureau londonien fera office de centre régional de Great Hill en Europe et au Royaume-Uni et dotera la société d'une présence locale spécifique, d'un accès élargi à diverses possibilités d'investissements et de ressources pour ses sociétés de portefeuille. C'est le directeur général de longue date de Great Hill, Drew Loucks, qui prendra la tête du nouveau bureau et qui se chargera d'étoffer l'équipe londonienne.

« L'ouverture d'un bureau à Londres est une évolution logique pour Great Hill », a déclaré Chris Gaffney, directeur général de Great Hill. « Nous disposons de plus de dix ans d'expérience dans les investissements en Europe et au Royaume-Uni et notre portefeuille d'investissements internationaux est vaste et en constante expansion. L'ouverture de ce bureau à Londres nous place davantage en position de collaborer avec certaines des plus importantes sociétés à forte croissance de la région, et Drew est le professionnel idéal pour diriger cette expansion. »

« L'Europe et le Royaume-Uni sont des marchés attrayants et dynamiques porteurs d'extraordinaires possibilités d'investissements dans divers secteurs à forte croissance », a indiqué M. Loucks. « Grâce à cette présence londonienne, nous pensons être en mesure de stimuler nos activités d'investissement dans toute l'Europe tout en renforçant nos capacités de soutien vis-à-vis des sociétés américaines de notre portefeuille potentiellement désireuses de développer leurs activités à l'étranger. »

Depuis sa fondation, Great Hill a investi dans un vaste ensemble de sociétés européennes à forte croissance, y compris le groupe Momondo, Reward Gateway, NotontheHighStreet, Educaedu, eloomi, Ikon Science et Big Change. Plus récemment, Great Hill a investi 180 millions EUR dans la fusion de l'entreprise allemande Echobot, l'un des plus grands acteurs européens de l'intelligence commerciale, et de la société finlandaise Leadfeeder, une plateforme haut de gamme de renseignements sur les visiteurs de sites web, pour créer une plateforme révolutionnaire et basée sur l'IA d'intelligence commerciale et de mise sur le marché.

À propos de Great Hill Partners

Fondé en 1998, Great Hill Partners est un fonds d'investissement privé ciblant des investissements entre 100 et 500 millions USD dans des entreprises à forte croissance des secteurs des logiciels, du commerce électronique, des technologies financières, des soins de santé et des infrastructures numériques. Possédant des bureaux à Boston et à Londres, Great Hill a recueilli plus de 12 milliards USD et investi dans plus de 95 sociétés, pour afficher un extraordinaire bilan en matière de relations à long terme avec des entrepreneurs et d'offre de ressources flexibles qui contribuent au développement des entreprises de taille intermédiaire. Great Hill est reconnu pour son leadership dans le secteur et occupe la troisième place du classement « Dow Jones Mid-Market Buyout Performance 2022 » de HEC Paris, qui a évalué les performances de 563 éminents fonds d'investissement privés entre 2009 et 2018. Pour obtenir de plus amples informations et accéder à la liste de l'ensemble des investissements de Great Hill, rendez-vous sur www.greathillpartners.com.

