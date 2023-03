Première réunion du comité consultatif ministériel sur le virage vert





Une étape clé du plan d'action de DEC vient d'être franchie

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a réuni pour la première fois le 13 mars dernier, le comité consultatif ministériel sur la transition environnementale. Il s'agit d'une étape clé du plan d'action de DEC afin de favoriser le virage environnemental et la compétitivité à long terme des entreprises et des régions du Québec.

Ce comité consultatif a pour mandat de fournir des perspectives et des recommandations à la ministre sur les défis que les petites et moyennes entreprises du Québec doivent relever pour accélérer la transition environnementale de même que pour saisir les occasions d'affaires qui peuvent se présenter à elles. Les travaux du comité permettront notamment à DEC d'aller plus loin dans l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à ses interventions.

Soucieux d'être inclusif et représentatif, le comité regroupe des membres de différents secteurs (milieu financier, secteur manufacturier, organisation sectorielle, PME et grands donneurs d'ordre, OBNL, collectivités autochtones, milieux universitaire et de la recherche). Les membres ont été choisis sur la base de leur expérience, de leurs connaissances ou de perspectives pertinentes.

Les membres du comité sont les suivants :

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction, présidente du comité

Alain Bédard, directeur de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Karl Blackburn , président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec Corinne Gendron , professeure titulaire et directrice du CRSDD a? l'E?cole des sciences de la gestion de l'Universite? du Que?bec a? Montre?al (UQAM)

, professeure titulaire et directrice du CRSDD a? l'E?cole des sciences de la gestion de l'Universite? du Que?bec a? Montre?al (UQAM) François Labelle, professeur de stratégie et de responsabilité sociale des entreprises et membre-chercheur de l'Institut de recherche sur les PME (InRPME) de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Jean Lortie , président de la Commission des partenaires du marché du travail

, président de la Commission des partenaires du marché du travail Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et exportateurs du Québec

Louis Roy , fondateur et président-directeur général d'Optel

, fondateur et président-directeur général d'Optel Marina Soubirou , directrice générale de Technopole maritime du Québec

, directrice générale de Technopole maritime du Québec Manuela Teixeira , présidente-directrice générale d'Old Chelsea Square

Plan d'action de DEC pour accélérer la transition verte

Rappelons que la création de ce comité consultatif s'inscrit dans un plan d'action plus large visant à accélérer la transition verte de l'économie et qui comprend les actions suivantes :

Doubler la cible annuelle d'investissement vert de DEC d'ici 2025-2026 à 50 M$ par an, et assouplir les conditions que DEC offrira aux PME qui passent à l'action (dès le 1er avril 2023).

Appliquer une grille environnementale à tous les programmes de DEC dès le 1er avril 2023 pour sensibiliser les entreprises et mieux comprendre leurs besoins et pratiques.

Renforcer l'appui à l'écosystème pour s'assurer que les PME des différentes régions disposent de l'écosystème d'appui dont elles ont besoin pour mener à bien leur transition verte (dès le 1er avril 2023).

Fort de ces différents engagements, DEC se tiendra aux côtés des PME québécoises pour les appuyer à chaque étape de cette transition environnementale qui est si importante pour assurer une croissance verte et durable de notre économie.

Citations

« Je crois fondamentalement que DEC peut faire une différence pour accélérer la transition verte de notre économie. Avec l'aide du comité consultatif, je prévois explorer comment DEC peut, dans le cadre de son mandat de développement régional, inciter les entreprises à passer à l'action et contribuer à bâtir un avenir plus vert, plus équitable et plus responsable pour les régions du Québec. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je suis très fière de présider le comité consultatif dont les travaux appuieront la ministre St-Onge dans sa volonté d'identifier les actions à prendre pour répondre aux besoins des PME. L'économie doit se transformer pour répondre aux besoins grandissants des personnes tout en respectant les limites de la planète. Les entreprises qui imaginent, développent et commercialisent les solutions pour rendre cet équilibre possible seront les championnes économiques de demain. Au Québec, les PME forment plus de 90 % du tissu économique, et c'est avec elles que nous arriverons à atteindre les objectifs de décarbonation de l'économie. »

Geneviève Morin, présidente du comité consultatif ministériel sur la transition verte des entreprises et présidente-directrice générale de Fondaction

